Belgicko šokovalo odhalenie vraždy maloletého Rumuna

Brusel 17. apríla (TASR) - Telo nezvestného deväťročného chlapca Raula pôvodom z Rumunska bolo objavené minulý týždeň vo vodách prístavu v Gente. Chlapcovho nevlastného otca polícia zatkla v priebehu uplynulého víkendu, uviedli v pondelok belgické médiá. Prokuratúra regiónu Východné Flámsko obe správy potvrdila, informuje spravodajca TASR.



Vyšetrovatelia objavili chlapcovo telo minulý štvrtok v gentskom prístave Houtdok. Zistili, že Raul zomrel 31. januára o 04:00 v dôsledku týrania, a to v prítomnosti svojej 30-ročnej matky, 12-ročnej sestry a 34-ročného nevlastného otca.



Po tom, ako chlapec skolaboval a nejavil známky života, matka s otčimom neprivolali záchranu, ale jeho telo vložili do športového vaku, zaťažili kameňmi a hodili do vody.



Denník De Standaard uviedol, že išlo o rodinu z Rumunska, ktorá nebola v Belgicku úradne registrovaná, pričom matka a otčim pracovali v jednej zo západoflámskych tovární na mäso. Aj preto bolo možné, že dlho nikto nezistil, že Raul bol nezvestný už od konca januára.



Nikto nevedel ani to, že chlapca jeho nevlastný otec bil a brutálne týral. Podľa zistení vyšetrovateľov otčim Raula často trestal opaskom a občas ho polieval ľadovou alebo horúcou vodou. Týranie, ktoré Raul podstúpil v noci 31. januára, už neprežil.



Rodina dokázala Raulovu smrť dlho tajiť. Jeho matka vo februári zverejnila na sociálnych sieťach niekoľko fotografií, na ktorých je spolu so synom a dcérou. Až 31. marca si zmenila profilovú fotku na úplne čiernu, na znak smútku. V tej dobe už nemala na internete žiadne spoločné fotografie s chlapcovým nevlastným otcom.



Otčim Nicu C. však aj po vražde Raula pravidelne uverejňoval svoje fotky na internete, ako by sa nič nestalo. Podozrenie, že niečo nie je v poriadku, skrslo v chlapcovej rodine v Rumunsku. Belgické úrady na zmiznutie malého Raula upozornil jeho strýko žijúci v Nemecku.



Polícia následne vyhlásila medzinárodné pátranie po Nicovi C. a vypočula aj Raulovu matku a sestru, ktorá polícii pomohla lokalizovať Raulovo telo.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)