Spravodajcovia OSN sú znepokojení situáciou protestujúcich migrantov

Brusel 19. júla (TASR) - Dvaja osobití spravodajcovia OSN v pondelok vyzvali belgické úrady, aby dočasne povolili pobyt niekoľkým stovkám migrantov, ktorí v krajine pracovali bez povolenia a v máji začali s hladovkou. Dôvodom je ich zhoršujúce sa zdravie, niektorí už odmietajú prijímať aj vodu, informovali agentúry AP a AFP.



Osobitý spravodajca OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva Olivier De Schutter, ako aj osobitý spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov Felipe González adresovali belgickému ministrovi pre migráciu Sammymu Mahdimu otvorený list, v ktorom vyzvali belgické úrady, aby zakročili v prípade migrantov, ktorí sa hladovkou snažia dosiahnuť, aby im úrady vydali povolenie na pobyt a nedeportovali ich späť do krajín pôvodu.



Podľa De Schuttera a Gonzaléza by belgické úrady mali pre zdravotný stav migrantov vylúčiť možnosť deportácie a mali by zvážiť udelenie povolenia na dočasný pobyt. Belgické úrady však zatiaľ trvajú na tom, že povolenie na pobyt neudelia celej skupine protestujúcich migrantov, uvádza AFP.



Približne 450 mužov pochádzajúcich zväčša z Maroka a Alžírska drží od konca mája hladovku. Snažia sa tak dosiahnuť, aby im belgická vláda udelila povolenie na pobyt po tom, ako v krajine niekoľko rokov pracovali bez povolenia. Podľa zdravotníkov už asi 300 mužov prestalo prijímať aj tekutiny v snahe zvýšiť tlak vyvíjaný na belgickú vládu.



De Schutter upozornil na to, že mnoho migrantov sa už nachádza "medzi životom a smrťou".



Podľa spravodajcov OSN pracuje v Belgicku bez povolenia približne 150.000 migrantov, pričom mnohí z nich sa pre strach z deportácie obávajú legalizácie svojho pobytu v krajine.



Podľa belgických médii belgický minister hospodárstva a práce Pierre-Yves Dermagne v pondelok uviedol, že v prípade, ak niektorí z prostestujúcich migrantov zomrie, jeho socialisti odídu z vlády.