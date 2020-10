Belgicko sprísňuje opatrenia, chce zachovať bežný chod života

Brusel 23. októbra (TASR) – Belgický premiér Alexander De Croo v piatok oznámil nové sprísnenie vládnych opatrení, ktorí majú spomaliť šírenie koronavírusu. Informovala o tom televízna stanica RTBF.



De Croo upozornil, že deväť z desiatich belgických provincií je pre pandémiu aktuálne v 4. stupni pohotovosti.



Federálna vláda už minulý týždeň zaviedla drastické obmedzenia každodenného života obyvateľov. Počet infikovaných a úmrtí však stále neklesá a naďalej rastie aj počet hospitalizovaných pacientov.



Podľa premiéra preto treba urobiť všetko, aby sa obmedzili kontakty medzi ľuďmi, ale zároveň aj umožniť nemocniciam fungovať, deťom chodiť do školy a podnikom pokračovať v činnosti.



Sprísnené opatrenia by mali byť v platnosti jeden mesiac. Týkajú sa športových a kultúrnych podujatí, zábavných parkov a aktivít pre mládež. V platnosti zostáva aj zákaz nočného vychádzania medzi polnocou a 05:00 hodinou ráno.



V oblasti športu platí, že od soboty môžu profesionálne súťaže pokračovať, ale bez divákov, a amatérske športové súťaže sa odkladajú na neskôr. Kúpaliská zostávajú otvorené, ale v blízkosti športových ihrísk je zakázané konzumovať jedlo a nápoje a prednosť majú tréningy v exteriéri. Halové športy neboli zrušené, ak sa dodrží rozostup 1,50 m, deti do 12 rokov môžu vykonávať aj kontaktné športy.



Pre vysokoškolákov platí, že ich počet na prednáškach je obmedzený na 20 percent, s povinnosťou nosiť ochranné rúška. Vláda však pripravuje 50-percentnú výnimku pre poslucháčov prvých ročníkov. Zmeny sa žiakov stredných a základných škôl nedotknú.



Vláda za tejto situácie zdôrazňuje význam práce na diaľku a De Croo spresnil, že sa pokúsi pomôcť všetkým osobám a podnikom, ktorí trpia v dôsledku sprísnených opatrení.



Kultúrne podujatia neboli zrušené za podmienky účasti maximálne 200 divákov v exteriéri a 40 divákov v interiéri. Od pondelka bude na polovičnú kapacitu obmedzená hromadná verejná doprava, v hodinách dopravnej špičky pomôžu počet cestujúcich odbremeniť súkromné prepravné spoločnosti. Úrady však vyzývajú občanov, aby do práce chodili radšej po vlastnej linke, najlepšie pešo alebo na bicykli.



Nemocnice prešli na fázu 2A, čo znamená vyhradenie 60 percent lôžok pre pacientov s COVID-19. Termíny operácií, ktoré nie sú nevyhnutné, sa posunú o štyri týždne, urgentné prípady sa však neodkladajú.