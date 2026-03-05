< sekcia Zahraničie
Belgicko spúšťa náborovú kampaň na boj proti finančnej kriminalite
Federálna justičná polícia v Belgicku v minulom roku začala vyšetrovať viac ako 1000 nových prípadov finančnej a hospodárskej kriminality.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Belgická federálna justičná polícia sa tento rok chystá prijať viac ako 100 nových vyšetrovateľov pre boj proti hospodárskej kriminalite. Ide o doteraz najvyšší počet voľných pracovných miest pre vyšetrovateľov ekonomickej trestnej činnosti v rámci jedinej náborovej kampane. TASR o tom píše podľa belgickej verejnoprávnej televíze VRT.
Federálna justičná polícia v Belgicku v minulom roku začala vyšetrovať viac ako 1000 nových prípadov finančnej a hospodárskej kriminality a viac ako 800 z nich sa týkalo prania špinavých peňazí.
„Toto výnimočné posilnenie, ktoré sa vzťahuje na celú krajinu, predstavuje bezprecedentnú investíciu federálnej (belgickej) vlády do boja proti tomuto javu. Je to tiež jedinečná príležitosť pre finančných profesionálov, ktorí chcú svoje zručnosti využiť v službách širokej verejnosti,“ uvádza federálna justičná polícia v tlačovej správe. Ide o časť belgickej polície, ktorá sa špecializuje na závažnú a organizovanú kriminalitu aj na medzinárodnej úrovni.
„Umožní nám to začať viac vyšetrovaní a dôkladnejšie ich viesť. Zvýšenie počtu finančných vyšetrovateľov tiež znamená zasiahnuť zločinecké organizácie tam, kde to bolí: v ich peňaženkách,“ povedal generálny riaditeľ federálnej justičnej polície Laurent Blondiau.
„Čiastočne kvôli prípadu Sky ECC sa v posledných rokoch čoraz viac prejavuje veľkosť zločineckých organizácií, množstvo súvisiacich peňazí a veľké zisky, ktoré dosahujú,“ dodáva hovorkyňa An Berger. Ide často o veľmi zložité prípady, ktoré trvajú dlho a musia mať aj správne dôkazy.
Princíp „sleduj peniaze“ polícii pomohol po infiltrácii do šifrovanej komunikačnej siete Sky ECC. Išlo až o 70.000 používateľov a väčšina z nich bola podľa polície napojená na organizovaný zločin. Podobným spôsobom prenikla aj do šifrovanej siete EncroChat.
Polícia má preto záujem najmä o ľudí, ktorí sa vyznajú v účtovníctve alebo študovali financie a ekonomiku. Podľa jej odhadov štruktúry prania špinavých peňazí tvoria takmer 80 percent prípadov vyšetrovania zločineckých organizácií.
