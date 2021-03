Belgicko spúšťa novú fázu očkovania

Brusel 15. marca (TASR) - Belgické úrady potvrdili, že od pondelka sa celoštátna kampaň očkovania proti covidu zrýchli, keďže na rad sa dostala tzv. fáza 1B, čiže očkovanie osôb starších ako 65 rokov.



Televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že doteraz bolo v Belgicku zaočkovaných viac ako milión ľudí, pričom nová fáza zahrňuje tiež okolo jedného milióna osôb. Okrem osôb vo veku nad 65 rokov sa týka aj ľudí trpiacich špecifickými chorobami, napríklad pacientov s AIDS, ľudí trpiacich chronickým ochorením pečene alebo pacientov s oslabeným imunitným systémom. Zoznam ochorení bol vypracovaný na základe stanoviska Národnej rady pre zdravie.



Pri identifikácií osôb s rôznymi typmi chorôb, ktoré majú nárok na zaočkovanie vo fáze 1B, budú pomáhať zdravotné poisťovne, ako aj praktickí lekári so svojimi databázami pacientov.



Nová fáza očkovania začína v čase, keď sa úrady pýtajú, či Belgicko nevstupuje do tretej fáze pandémie, čomu nasvedčuje opätovný nárast pozitívnych prípadov nákazy. V období medzi 5. a 11. marcom bolo každý deň zaznamenaných v priemere 2718 nových prípadov infekcie, čo je nárast o 15 percent oproti predchádzajúcemu týždňu.



Od 8. do 14. marca bolo v priemere 162 nových hospitalizácií denne, čiže 11-percentný nárast oproti predminulému týždňu, a v tomto období denne zomieralo najmenej 26 ľudí.



V pondelok bolo v belgických nemocniciach 2013 pacientov hospitalizovaných v súvislosti s covidom, z toho 484 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Celkový počet úmrtí koronavírusovej pandémie sa zvýšil na 22.441 osôb.