Belgicko spustilo prvú fázu uvoľňovania opatrení

Brusel 4. mája (TASR) - V Belgicku sa v pondelok začala prvá fáza národného plánu postupnej dekarantenizácie spoločnosti, čo sa deje v súvislosti s poklesom počtu obetí choroby Covid-19, ako aj poklesom počtu ľudí nakazených koronavírusom. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



Úrady aj napriek tomu vyzvali ľudí, že najlepšie je zostať doma a ak sa dá, pracovať na diaľku. Väčšina obchodov zostáva zavretá. Okrem predajní potravín a najnovšie aj záhradníckych centier a obchodov so stavebninami v pondelok začali fungovať aj galantérie a obchody s tkaninami, aby mali ľudia prístup k látkam na výrobu ochranných masiek.



Školy zostávajú zatvorené do 15. mája, avšak postupne sa začnú otvárať centrá starostlivosti, pričom sa zohľadnia organizačné kapacity a platné bezpečnostné opatrenia. Kultúrne, spoločenské a športovo-rekreačné centrá, rovnako ako hotely, reštaurácie a kaviarne začnú fungovať až v neskorších etapách uvoľňovania ochranných opatrení.



Zmeny sa dotkli verejnej dopravy, ktorá sa vrátila k svojmu takmer bežnému harmonogramu. Všetci cestujúci od 12 rokov sú však povinní nosiť masky alebo šály zakrývajúce ústa a nos, na železničných staniciach sú dostupné dávkovače s ochranným gélom na ruky. Úrady však upozornili, že odporúčajú súkromnú prepravu osôb.



Uvoľnenie situácie sa týka aj nemocníc, každý občan by mal mať zaistený prístup k zdravotnej starostlivosti. Nemocnice, ktoré pre pandémiu koronavírusu museli odložiť iné operácie - aj z obáv pred nakazením ďalších pacientov -, sa budú postupne vracať k odloženým úkonom, čo je dobrá správa najmä pre chronicky chorých pacientov.



Krízové centrum pre Covid-19 v pondelok potvrdilo, že už tri dni po sebe bol počet obetí pod hranicou 100 úmrtí. V nedeľu chorobe podľahlo 80 osôb (7924 obetí od vypuknutia pandémie) a pribudlo 59 nových hospitalizácií, 69 ľudí však v rovnaký deň nemocnice opustilo. Za posledných 24 hodín zaznamenali 361 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím krajina prekročila 50-tisícovú hranicu pozitívnych prípadov (50.267).



V pondelok bolo v belgických nemocniciach 3084 pacientov liečených na Covid-19, z toho 740 sa nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ide o pokles prípadov v porovnaní s predošlými dňami.



Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila belgický poľnohospodársky sektor, upozornila Belga. Krajine na poliach a v odvetví záhradníctva chýba v súčasnosti 15.000 až 20.000 sezónnych pracovníkov. Belgickí poľnohospodári očakávajú pomoc v podobe zahraničných sezónnych pracovníkov, hlavne z krajín východnej Európy. Európska komisia umožnila mobilitu sezónnych pracovníkov aj počas koronakrízy a belgické úrady už vydali pohraničnej stráži, ako aj veľvyslanectvám iných európskych krajín pokyn, že sezónni pracovníci môžu bez problémov cestovať do Belgicka za prácou. Ich prítomnosť bude z hľadiska zabezpečenia úrody "kritická" predovšetkým v mesiacoch máj a jún.



