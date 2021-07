Stovky pracujúcich migrantov v Belgicku prerušili dvojmesačnú hladovku

Brusel 21. júla (TASR) - Stovky migrantov pracujúcich v Belgicku bez povolenia, pochádzajúcich najmä z Maroka a Alžírska, prerušili v stredu dvojmesačnú hladovku, ktorou belgické úrady žiadali o možnosť zotrvania v krajine. Informuje o tom agentúra AFP.



Štrajkujúci migranti už niekoľko týždňov táborili v rôznych častiach belgickej metropoly Brusel vrátane jedného z kostolov či univerzitnej jedálne. Situácia sa vyhrotila po tom, čo zlyhali niekoľko mesiacov trvajúce rokovania s belgickými migračnými úradmi.



Po tom, čo úrady naznačili, že niektorí zo zhruba 450 migrantov budú môcť uviesť "výnimočné okolnosti" v záujme zotrvania v krajine, bol protest zrušený. Potvrdil to výbor, ktorý štrajk organizoval.



Objavili sa už aj obavy v súvislosti so zdravotným stavom protestujúcich migrantov, ktorí s hladovkou začali v máji a niektorí už odmietali prijímať aj tekutiny. Belgický premiér Alexander de Croo privítal zastavenie hladovky a označil to za "jediné správne riešenie".



Migranti, z ktorých mnohí v Belgicku bez oficiálnych dokladov pracovali aj niekoľko rokov, si získali podporu miestnych skupín vrátane vedenia šiestich najväčších univerzít s francúzskym jazykom v Belgicku.



Belgické úrady argumentovali, že Maroko a Alžírsko sú stabilnými krajinami, preto títo pracovníci nemôžu požiadať o azyl.



"Napriek všetkým našim schopnostiam a skutočnosti, že sme tu, aby sme pracovali, a nie, aby sme zbierali peniaze, odpoveď zostáva, že máme ´ísť domov´," povedal jeden z protestujúcich Alžírčanov predtým pre AFP.