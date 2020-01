Belgický súd pozastavil proces vydania dvojice katalánskych politikov

Brusel 2. januára (TASR) - Sudca v Belgicku vo štvrtok pozastavil proces vydania dvoch katalánskych separatistov do Španielska, kde im hrozí trestné stíhanie. Informovala o tom agentúra AFP.



Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont a exminister zdravotníctva Toni Comín boli v máji zvolení za poslancov Európskeho parlamentu. Svoje mandáty však nemohli začať vykonávať, pretože žijú v dobrovoľnom exile v Belgicku a nezúčastnili sa na slávnostnej prísahe španielskych europoslancov, vyžadovanej španielskymi zákonmi.



Španielsko vydalo na oboch politikov európsky zatykač v súvislosti so stíhaním za obvinenia zo vzbury.



"Belgická justícia uznala našu imunitu a rozhodla sa pozastaviť zatykač a žiadosť o vydanie," napísal Puigdemont na Twitteri.



Súdny dvor EÚ 19. decembra rozhodol, že poslancom EP prislúcha poslanecká imunita od chvíle, keď sú zverejnené výsledky eurovolieb, pričom by im malo byť umožnené ujať sa svojich mandátov.



Puigdemont spolu s niekoľkými členmi svojej vlády ušiel do Belgicka v októbri 2017 po referende o nezávislosti Katalánska, ktoré Španielska vláda vyhlásila za nelegálne. Madrid ich stíha za vzburu, urážku, neposlušnosť a spreneveru štátnych peňazí.