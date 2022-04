Brusel 23. apríla (TASR) - Belgicko udelilo azyl bývalému ekvádorskému prezidentovi Rafaelovi Correovi, odsúdenému vo svojej rodnej krajine za korupciu. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol samotný Correa, čím potvrdil správy zverejnené agentúrou EFE.



Dokument z belgického úradu pre utečencov z 15. apríla, do ktorého nahliadla AFP, potvrdzuje Correov status azylanta.



Ekvádor pritom v piatok oznámil, že predložil Belgicku žiadosť o vydanie Correu, ktorého v Ekvádore odsúdili v neprítomnosti na osem rokov väzenia za úplatkárstvo.



Correa bol prezidentom Ekvádora v rokoch 2007 – 2017 a odsúdili ho pred dvoma rokmi po tom, ako ho uznali za vinného z toho, že prijal finančné prostriedky od súkromnej firmy na svoju volebnú kampaň v roku 2013 výmenou za štátne zákazky v hodnote približne sedem miliónov dolárov.



Po tom, ako sa Correovi v roku 2017 skončilo druhé funkčné obdobie, odišiel do Belgicka – rodnej krajiny svojej manželky –, kde odvtedy žije.



Podľa ekvádorského súdu bol Correa spolu s niekoľkými ďalšími vládnymi predstaviteľmi a podnikateľmi zapojený do korupčnej schémy, v rámci ktorej sa v čase, keď bol prezidentom, platili úplatky za verejné zákazky.



Tento 59-ročný ľavicový ekonóm od začiatku všetky obvinenia popiera a tvrdí, že sa stal obeťou politického prenasledovania.



Na Correu je okrem toho vydaný aj zatykač v súvislosti s únosom bývalého kolumbijského opozičného politika z roku 2012.