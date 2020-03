Belgicko udelilo osobitné právomoci úradujúcej vláde

Brusel 16. marca (TASR) - Desať belgických politických strán sa v nedeľu večer dohodlo na pozastavení rokovaní o vytvorení novej federálnej vlády, pričom do konca leta, na dobu šesť mesiacov, udelilo súčasnej vláde na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou "osobitné právomoci".



Tie, ako v pondelok uviedli viaceré belgické médiá, sa týkajú predovšetkým sanitárnych a rozpočtových opatrení prijímaných na boj proti šíreniu epidémie koronavírusu.



Úrady v pondelok predpoludním potvrdili, že celkovo bolo doteraz v Belgicku 1085 osôb pozitívne testovaných na koronavírus, z toho 172 v priebehu nedele. Na chorobu COVID-19 zahynuli štyria Belgičania.



Politická dohoda medzi desiatimi demokratickými stranami, z ktorej bolo vylúčené krajne pravicové zoskupenie Flámsky záujem a radikálna ľavicová Strana pracujúcich Belgicka (PTB), znamená, že Wilmesovej vláda bude mať pohodlnú väčšinu vo federálnom parlamente, aby mohla prijímať potrebné kroky na potláčanie epidémie koronavírusu.



Wilmesová koncom októbra nahradila vo funkcii Charlesa Michela a je prvou ženou v dejinách Belgicka na čele federálnej vlády.



Dohodu desiatich strán v pondelok odobril kráľ Filip, ktorý zároveň Wilmesovú poveril aj rokovaniami o formovaní vlády. Vo štvrtok sa v parlamente očakáva hlasovanie o dôvere v prospech výnimočných a časovo obmedzených právomocí úradujúcej premiérky.



"Od vlády pokrývajúcej iba nevyhnutné záležitosti prejdeme na vládu plnohodnotnú, s plným výkonom moci, ale bude to vláda s obmedzeným časovým rozvrhom," uviedla pre médiá šéfka Senátu Sabine Leruellová.



Podľa jej slov vláda musí naliehavo zabezpečiť, aby bolo o každú infikovanú osobu na území krajiny "patrične postarané".



Belgicku sa od vlaňajších májových parlamentných volieb nepodarilo zostaviť novú federálnu vládu. Kráľ už vystriedal sériu politických osobností, ktorých úlohou bolo viesť politické rokovania o zostavení novej vlády - žiaden z kráľovských vyjednávačov však neuspel.



Ešte v sobotu médiá informovali, že pod tlakom koronavírusu sa možno zrodí široká koalícia "nezmieriteľných" súperov - frankofónnej Socialistickej strany (PS) a Novej flámskej aliancie (N-VA) -, k čomu však nakoniec nedošlo.



Wilmesovej kabinet musí dotiahnuť do konca zdravotné opatrenia, ako je neodkladný nákup dostatočného množstva ochranných materiálov a hospodárske oživenie a podpora pre podniky a obchodníkov, ktorí boli v dôsledku epidémie nútení pozastaviť svoje činnosti.



Naposledy bola osobitná právomoc udelená vláde Hermana Van Rompuya v roku 2009 počas pandémie vtáčej chrípky (H1N1), čo vtedy vláde umožnilo bezodkladne vypracovať návrhy nových zákonov a vyhnúť sa tak zdĺhavému legislatívnemu postupu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak