Belgicko udelilo trvalý pobyt migrantom, ktorých dieťa zabila polícia

Brusel 12. februára (TASR) - Rodičia dvojročného kurdského dievčaťa z Iraku, ktoré bolo v máji 2018 pri policajnom prenasledovaní dodávky s nelegálnymi migrantmi zabité, dostali v Belgicku povolenie na neobmedzený pobyt. Uviedol v piatok denník The Brussels Tímes.



Informáciu podľa denníka potvrdil aj federálny minister pre migráciu Sammy Mahdi.



Mawda a jej iracko-kurdská rodina bola vo väčšej skupine migrantov, ktorých sa prevádzači v máji 2018 pod rúškom noci snažili dostať do Spojeného kráľovstva. Dodávku porušujúcu povolenú rýchlosť však vystopovala polícia, ktorá sa snažila auto zastaviť. Policajt, ktorý mal v úmysle streliť do prednej pneumatiky na aute, však počas nečakanej kolízie s dodávkou netrafil a odrazená guľka zasiahla prednú časť vozidla, kde sedela malá Mawda. Tá zomrela na mieste činu.



Trestný súd v meste Mons má v piatok rozhodnúť o obvinení policajta a dvoch irackých prevádzačov. Prokuratúra žiada pre policajta jednoročný podmienečný trest odňatia slobody a pre prevádzačov pôvodom z Iraku tresty odňatia slobody od sedem do desať rokov.



Obhajca policajta tvrdí, že polícia nemala informácie o tom, že v dodávke je nešpecifikovaný počet ľudí. Navyše, strieľajúci policajt dievčatko zo svojho auta a uhla, z ktorého strieľal, nevidel - čo potvrdila aj následná expertíza.



Belgické úrady po tragickom incidente povolili Mawdiným rodičom dočasné povolenie na pobyt v krajine, aby mohli vystupovať ako civilné strany v pripravovanom procese.



Minister Mahdi im však vlani v decembri udelil možnosť trvalého pobytu v Belgicku. "Tí rodičia tu museli pochovať svoje dieťa. Chcú mať možnosť navštevovať jej hrob," uviedol minister pre médiá. A spresnil, že išlo o rozhodnutie, ktoré sám osobne zvážil.



Podľa jeho slov sú azylové postupy jasné a ktokoľvek môže v Belgicku požiadať o právnu medzinárodnú ochranu. Ako však dodal, okrem týchto pravidiel existujú aj výnimočné humanitárne pravidlá, keď vláda má právomoc zasiahnuť a prijať potrebné rozhodnutie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)