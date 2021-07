Do Belgicka sa z tábora v Sýrii vráti niekoľko matiek s deťmi

Brusel 16. júla (TASR) - Belgicko umožnilo návrat do vlasti desiatim deťom a šiestim matkám, ktoré sa nachádzali v zajateckom tábore pre džihádistov v Sýrii. Do Belgicka ich prepravia letecky, uviedla v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na informované zdroje.



Ide o najväčšiu takúto repatriáciu od porážky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii v roku 2019.



Skupina 16 osôb bola umiestnená v tábore v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie, ktorý spravujú kurdské milície.



Matky by po návrate mali byť zatknuté a protiteroristické úrady by voči nim mali vzniesť obvinenia. Deťom bude zabezpečená sociálna starostlivosť.



Stovky dobrovoľníkov z Európy odišli do Sýrie a Iraku, aby sa pripojili k Islamskému štátu. Mnohí z nich prišli o život, no ďalší - vrátane žien a detí - sa teraz nachádzajú v táboroch.



Niektoré krajiny sveta odmietajú repatriovať svojich občanov z táborov na severovýchode Sýrie, pričom argumentujú bezpečnostnými rizikami.



Belgický premiér Alexander de Croo však v marci oznámil, že jeho krajina urobí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila návrat tých najmladších. De Croo to podľa AFP označil za otázku národnej bezpečnosti.