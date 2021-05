Belgické úrady zachránili 49 migrantov na ceste do Británie

Brusel 19. mája (TASR) - Belgické úrady v stredu zachránili 49 migrantov, ktorí sa zjavne z Francúzska chceli preplaviť do Británie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na prokuratúru v Bruggách. Väčšina z nich bola vietnamskej štátnej príslušnosti.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že zachránení migranti boli v dobrom zdravotnom stave, ale niektorí z nich mali mierne príznaky podchladenia. Dodala, že ich plavidlo sa na mori ocitlo v núdzi.



Na miesto dorazili záchranári, ktorí migrantov dostali na breh a odovzdali ich polícii v meste Zeebrugge. Do operácie bol nasadený aj vrtuľník.



Polícia v súvislosti s prípadom začne vyšetrovanie prevádzačskej organizácie zodpovednej za tieto udalosti. "Na základe prvotných zistení existuje podozrenie, že čln sa vydal na plavbu z francúzskeho pobrežia, vyšetrovanie to však bude musieť potvrdiť," informovala prokuratúra.



Mnohí migranti, medzi nimi aj Vietnamci, sa utáborili v meste Grande-Synthe na severe Francúzska a snažia sa nájsť spôsob, ako prejsť do Británie.



Migranti sa na pobrežie Lamanšského prielivu zo svojej domovskej krajiny v juhovýchodnej Ázii dostanú ilegálne prostredníctvom siete prevádzačov, ktorá ich cez Európu prepraví z Moskvy, kam priletia, dopĺňa AFP.