ÚŽASNÁ VÝHRA: Utečenec z Ukrajiny vyhral 500.000 eur so žrebom

Brusel 13. júna (TASR) - Mladík z Ukrajiny, ktorý utiekol po vypuknutí vojny zo svojej vlasti do Belgicka, vyhral v stieracej lotérii 500.000 eur. V pondelok to oznámila Belgická štátna lotéria. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa hovorkyne belgickej lotérie Joke Vermoereovej sú pocity mladého Ukrajinca zmiešané, keďže sa teší z výhry, no mysľou je na Ukrajine.



"Je náročné byť šťastný popri tom všetkom, čo sa deje v jeho vlasti," povedala hovorkyňa.



Ukrajincovi sa podarilo vyhrať so stieracím žrebom, ktorý si ešte v máji za päť eur kúpil na čerpacej stanici.



Belgická štátna lotéria nezverejňuje bližšie informácie o výhercoch, uviedla však, že Ukrajinec má od 18 do 24 rokov a už rok žije v Bruseli. Podobne ako ostatní výhercovia, ktorí vyhrajú viac ako 100.000 eur, bol i mladý Ukrajinec pozvaný do centrály Belgickej štátnej lotérie v Bruseli, aby si tam vyzdvihol výhru.



Agentúra AFP uvádza, že Ukrajinec plánuje peniaze z výhry využiť na pomoc svojim spoluobčanom a snahám na obnovu Ukrajiny. Najskôr však chce výhru osláviť s rodinou a priateľmi, ktorí mu pomohli usadiť sa v Bruseli, uviedla lotéria.