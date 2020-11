Belgicko uvažuje o pomoci zdravotníkov spomedzi žiadateľov o azyl

Brusel 3. novembra (TASR) - Nemocnice v Belgicku sa pripravujú na ďalší nárast počtu pacientov v spojitosti s ochorením COVID-19. Situáciu, ktorá si vyžiada vysoký nápor na lekárov a zdravotný personál, chcú riešiť aj možným náborom vhodnej kvalifikovanej sily spomedzi žiadateľov o azyl. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF.



Belgický zdravotnícky systém uprostred druhej vlny pandémie nového koronavírusu, ktorá postihla celú Európu, čelí nedostatku zdravotného personálu, čo sa týka nielen nemocníc a jednotiek intenzívnej starostlivosti, ale aj opatrovateľských domovov. V tejto situácii by mohli pomôcť utečenci - žiadatelia o azyl v Belgicku, ktorí majú prax zo svojich domovských krajín alebo prešli potrebným školením.



"Toto je postup, ktorý chceme spolu s mojimi kolegami vo vláde preskúmať," uviedol pre RTBF štátny tajomník federálnej vlády pre azyl a migráciu Sammy Mahdi. Spresnil, že legislatíva umožňuje, aby azylanti, ktorí riešia svoju žiadosť dlhšie ako štyri mesiace, pracovali v Belgicku.



Stalo sa tak už aj počas tohoročnej jari a leta, a to v oblasti sezónneho zberu ovocia a zeleniny, keď do Belgicka v dôsledku uzavretých hraníc nemohli prísť sezónni robotníci z krajín východnej Európy a na ich miesto nastúpili azylanti.





Spravodajca TASR Jaromír Novak