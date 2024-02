Belgicko uvoľní 200 miliónov eur na nákup munície pre Ukrajinu

Brusel 28. februára (TASR) - Belgická vláda schválila uvoľnenie 200 miliónov eur na nákup munície pre Ukrajinu. V stredu na tlačovej konferencii to oznámil belgický premiér Alexander De Croo. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Belga.



Peniaze budú použité na nákup delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov vyrobenej mimo Európskej únie. Za sumu 200 miliónov eur sa dá kúpiť približne 50.000 kusov. Ukrajina dostane túto muníciu do konca marca.



Nákup je súčasťou európskeho projektu koordinovaného Českou republikou. Okrem Belgicka už peniaze sľúbili Spojené kráľovstvo, Holandsko, Dánsko, Kanada a Švédsko.



De Croo tiež oznámil, že vláda skúma aj to, čo samotné Belgicko môže poslať Ukrajine, pokiaľ ide o muníciu a zbrane. Ešte nie je známe, z čoho presne by mohla táto zásielka pozostávať.



Belgický premiér a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý víkend navštívili Ukrajinu. V príhovore De Croo povedal, že európske krajiny "musia lepšie" pracovať na tom, aby Ukrajine zaistili dostatok munície. "Ak nemáme to, čo potrebujeme, musíme si priznať, že musíme urobiť viac," dodal De Croo.