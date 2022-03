Belgicko uvoľnilo protipandemické opatrenia, covidpas sa už nevyžaduje

Brusel 7. marca (TASR) - Belgicko v pondelok prešlo na "žltý kód", čo znamená, že väčšina doteraz platných protipandemických opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu bola zrušená. Informuje bruselský spravodajca TASR.



Podľa rozhodnutia federálnych úradov od pondelka sa už nebude vyžadovať preukázanie sa covidpasom pri vstupe na kultúrne, športové či spoločenské podujatia, do telocviční či barov a reštaurácií, ktoré sa už nemusia riadiť predčasnou zatváracou dobou a môžu ponúkať miesta vo svojej maximálnej kapacite. To isté, plná obsadenosť, platí aj pre koncertné sály, kiná a divadlá.



Ministerka vnútra Annelies Verlindenová oznámila, že vláda sa rozhodla pre uvoľnenie protipandemických opatrení vzhľadom na "priaznivý vývoj" boja proti ochoreniu COVID-19.



Pravidlá testovania a karantény sa nezmenili, ale ministri zdravotníctva na federálnej a regionálnej úrovni túto tému prediskutujú v stredu (9.3) počas medzirezortnej konferencie.



Od pondelka prestala platiť všeobecná povinnosť nosiť ochranné rúška na verejných priestranstvách a v školách. Premiér Alexander De Croo však koncom minulého týždňa odporučil nosenie ochranného rúška na miestach, kde nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť medzi ľuďmi.



Ochranné rúška však zostali povinné pre osoby staršie ako 12 rokov v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach, domovoch sociálnej starostlivosti a tiež v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.



Zmeny sa týkajú aj pravidiel cestovania. Od piatka 11. marca sa ruší všeobecná povinnosť vyplniť formulár na vyhľadávanie cestujúcich (PLF) pri vstupe de Belgicka. Vyplnenie formuláru zostáva povinné len pre tých, ktorí cestujú do Belgicka s prepravcom z tretej krajiny, ktorá nie je na takzvanom "bielom zozname" EÚ.



Denník The Brussels Times v tejto súvislosti upozornil, že na zozname bezpečných krajín EÚ nie sú napríklad Japonsko, Spojené kráľovstvo či Spojené štáty americké.



spravodajca TASR Jaromír Novak