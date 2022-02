Belgicko v najbližšom polstoročí očakáva nárast populácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 8. februára (TASR) - Populačné trendy v Belgicku nekopírujú demografickú situáciu mnohých európskych krajín, ktorým hrozí znižovanie počtu obyvateľstva. Naopak, populácia Belgicka by sa o 50 rokov mala zvýšiť, a to najmä zásluhou migrácie. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF.Belgický Federálny úrad pre plánovanie zverejnil odhady, podľa ktorých sa belgická populácia do roku 2070 zvýši o 1,3 milióna ľudí a dosiahne takmer 13 miliónov obyvateľov. Populačný rast sa v porovnaní s minulosťou spomaľuje, nemá to však nič spoločné so súčasnou pandémiou koronavírusu.Zároveň by sa pre Belgičanov mala predlžiť aj dĺžka života, keď v roku 2070 sa muži budú dožívať v priemere 88 rokov a ženy takmer 90 rokov.Za posledných 30 rokov sa počet obyvateľov Belgicka zvýšil o 1,5 milióna. Pri zachovaní rovnakého tempa by za 50 rokov malo byť Belgičanov viac o 2,5 milióna. Počet obyvateľov krajiny má prekročiť 14 miliónov obyvateľov. Podľa demografických prognóz Federálneho úradu pre plánovanie to tak však nebude a počet obyvateľov vzrastie "len" o 1,3 milióna na necelých 13 miliónov.Hlavnou hybnou silou predpokladaného demografického rastu bude migrácia občanov tretích krajín do Belgicka. Medzinárodná migrácia bola hlavnou hybnou silou populačného rastu za posledných 20 rokov a bude ňou aj v budúcnosti. Odborníci predpokladajú, že do roku 2070 sa zvýšia toky migrantov z krajín mimo EÚ a klesne počet ľudí prichádzajúcich z nových členských štátov EÚ, najmä z Rumunska, Poľska a Bulharska.Prieskumy Federálneho úradu pre plánovanie tiež ukázali, že priemerná dĺžka života Belgičanov sa od roku 2021 opäť zvyšuje. V roku 2070 by mala dosiahnuť 90 rokov u žien a 88 rokov u mužov. Súčasný priemerný vek u žien je 84 rokov a u mužov 80 rokov.Táto situácia nastane zrejme vďaka pokrokom v medicíne a zlepšeniu všeobecných životných podmienok. Pre budúce generácie však zvýšenie priemernej dĺžky ľudského života bude predstavovať veľkú výzvu, lebo budú musieť nájsť spôsob ako sa v rozpočtovej a sociálnej oblasti vyrovnať s rastúcim počtom "superseniorov".(spravodajca TASR Jaromír Novak)