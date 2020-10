Belgicko v piatok hlásilo rekordných 5728 prípadov nákazy

Brusel 9. októbra (TASR) - V priebehu štvrtka bolo v Belgicku zaznamenaných 5728 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je nový smutný rekord na území krajiny. Uviedla to v piatok tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



Priemerný počet osôb infikovaných uvedenou koronavírusovou infekciou bol medzi 29. septembrom a 5. októbrom 2915,9 denne. To podľa najnovšej aktualizácie Sciensano znamená 72-percentný nárast nových prípadov nákazy oproti predchádzajúcemu sedemdňovému obdobiu.



Počet kontaminácií na 100.000 obyvateľov vypočítaný za 14-dňové obdobie - od 22. septembra do 5. októbra - bol pre celé územie Belgicka na úrovni 280,7, čo znamená nárast o 84 percent voči predošlému dvojtýždňovému obdobiu.



Údaje poskytnuté Sciensanom potvrdili, že belgické nemocnice prijímajú okolo 100 pacientov denne na liečbu v spojitosti s COVIDom-19, čo kopíruje pandemickú situáciu zo začiatku mája. V piatok bolo hospitalizovaných 1110 pacientov, z toho 213 sa nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Za posledných 24 hodín (v priebehu štvrtka) bolo zistených 5728 nových pozitívne testovaných ľudí, čo je takmer o 2000 ľudí viac voči situácii zo stredy. Najnovší rekord prekonal aj vysoké pondelňajšie čísla, keď bolo zistených 4601 prípadov nákazy.



Epidemiológ Yves Van Laethem v tejto súvislosti upozornil médiá, že nové prípady nákazy sa týkajú všetkých vekových skupín, aj naďalej sú však veľmi výrazné pre osoby vo veku okolo 20 rokov, potom u ľudí nad 40 rokov a zvýšili sa aj počet prípadov u osôb nad 90 rokov.



Úrady vo štvrtok nahlásili aj 18 nových úmrtí v spojitosti s COVIDom-19 a 124 nových hospitalizácií. Vírus SARS-CoV-2 od vypuknutia pandémie už zapríčinil v Belgicku smrť 10.126 ľudí.







Spravodajca TASR Jaromír Novak