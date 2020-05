Belgicko v prípade druhej vlny pandémie nezavedie núdzový stav

Brusel 25. mája (TASR) - Belgicko sa nevráti k prísnym karanténnym opatreniam, ak by došlo k druhej vlne šírenia nového koronavírusu. Uviedol to belgický federálny minister vnútra Pieter De Crem.



Minister v nedeľňajšom rozhovore pre flámsku televíznu stanicu VTM zdôraznil, že núdzový stav zavedený v krajine v polovici marca už opäť vyhlásený nebude. "Boli to výnimočné okolnosti, nikdy sme však nemali takú situáciu, aká bola v Taliansku alebo v Španielsku," pripomenul De Crem.



Belgicko, krajina s 11,5 miliónmi obyvateľov, v polovici marca zaviedlo prísny hraničný režim, uzavrelo školy, kultúrne, rekreačné a športové centrá, reštaurácie, kaviarne a väčšinu obchodov. Výnimku mali len predajne potravín a lekárne. Začiatkom mája sa režim začal postupne uvoľňovať a otvorili sa aj obchody s nepotravinárskym tovarom.



"Ak by došlo k druhej vlne, tak si myslím, že sa ocitneme v inej situácii, hlavne čo sa týka testovania a sledovania nakazených osôb. Myslím si však, že môžeme vylúčiť to, že sa vrátime k tvrdým opatreniam," vyhlásil minister.



Belgická federálna vláda usporiada 3. júna stretnutie s lídrami regionálnych vlád ako aj s ekonomickými a lekárskymi odborníkmi, aby prediskutovala ďalšie etapy uvoľňovania doterajších ochranných opatrení vrátane znovuotvorenia reštaurácií a povolenia rôznych voľnočasových aktivít.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)