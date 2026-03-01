< sekcia Zahraničie
Belgicko v Severnom mori zaistilo ďalší ropný tanker z ruskej flotily
Operácia na zaistenie tankera sa uskutočnila v spolupráci s partnermi zo skupiny G7, severskými a pobaltskými krajinami a v koordinácii s Francúzskom.
Autor TASR
Brusel 1. marca (TASR) - Belgické zásahové jednotky zaistili ďalší ropný tanker patriaci do tzv. tieňovej flotily, ktorú Rusko používa na obchádzanie západných sankcií uvalených naň po rozpútaní vojny na Ukrajine. Informovala o tom belgická vláda, s odvolaním na ktorú spravodajská agentúra AFP uviedla TASR.
Podľa podpredsedu belgickej vlády Maxima Prévota bolo plavidlo zaistené v Severnom mori počas nočnej operácie. Belgický minister obrany Theo Francken doplnil, že tanker bol eskortovaný do prístavu Zeebrugge, kde bude ukotvený.
Rusko podľa Európskej únie využíva flotilu starších tankerov s netransparentným vlastníctvom, aby obchádzalo obmedzenia na vývoz ropy po invázii na Ukrajinu v roku 2022. EÚ zaradila stovky týchto plavidiel na svoj sankčný zoznam.
„Sankcie majú význam len vtedy, ak sa uplatňujú. Dnes sme tak urobili,“ uviedol Prévot a naznačil, že zaistená loď pravdepodobne plávala pod falošnou vlajkou.
Operácia na zaistenie tankera sa uskutočnila v spolupráci s partnermi zo skupiny G7, severskými a pobaltskými krajinami a v koordinácii s Francúzskom, čo potvrdil aj prezident Emmanuel Macron, ktorý zaistenie ďalšieho plavidla označil za veľkú ranu pre ruskú tieňovú flotilu.
Podľa podpredsedu belgickej vlády Maxima Prévota bolo plavidlo zaistené v Severnom mori počas nočnej operácie. Belgický minister obrany Theo Francken doplnil, že tanker bol eskortovaný do prístavu Zeebrugge, kde bude ukotvený.
Rusko podľa Európskej únie využíva flotilu starších tankerov s netransparentným vlastníctvom, aby obchádzalo obmedzenia na vývoz ropy po invázii na Ukrajinu v roku 2022. EÚ zaradila stovky týchto plavidiel na svoj sankčný zoznam.
„Sankcie majú význam len vtedy, ak sa uplatňujú. Dnes sme tak urobili,“ uviedol Prévot a naznačil, že zaistená loď pravdepodobne plávala pod falošnou vlajkou.
Operácia na zaistenie tankera sa uskutočnila v spolupráci s partnermi zo skupiny G7, severskými a pobaltskými krajinami a v koordinácii s Francúzskom, čo potvrdil aj prezident Emmanuel Macron, ktorý zaistenie ďalšieho plavidla označil za veľkú ranu pre ruskú tieňovú flotilu.