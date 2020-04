Belgicko verí, že počet úmrtí na COVID-19 už prekonal kritickú krivku

Brusel 20. apríla (TASR) - Belgické úrady v pondelok naznačili, že krajina možno prekonala vrchol pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Naznačuje to pokles počtu nových hospitalizácií aj obetí choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Uviedla tlačová agentúra Belga.



Za posledných 24 hodín belgické nemocnice prijali 232 infikovaných osôb, čo je rozhodným potvrdením klesajúceho trendu nových prípadov z minulého týždňa. V nedeľu už mohlo nemocnice opustiť 138 pacientov. Celkovo je v krajine hospitalizovaných 4920 ľudí, z toho 1071 sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



V nedeľu a do pondelňajšieho rána bolo nahlásených 168 úmrtí spojených s COVID-19. "Aj toto číslo klesá. Možno sme už prešli vrcholom vlny úmrtí," uviedol epidemiológ a hovorca federálnej vlády pre COVID-19 Emmanuel André.



Belgicko od vypuknutia pandémie eviduje celkovo 5828 úmrtí, pričom k 47 percentám z nich došlo v nemocničnom prostredí.



Za posledných 24 hodín, po vykonaní 8118 testov bolo hlásených 1487 pozitívnych prípadov - 800 z nich bolo potvrdených tradičným laboratórnym systémom a 687 prípadov nahlásili domovy dôchodcov. V krajine bolo do pondelka známych 39.983 prípadov pozitívnych na COVID-19. Od začiatku zdravotnej krízy sa vykonalo 162.000 testov.



Televízna stanica RTBF v súvislosti s bojom proti vírusu upozornila na nápad lyžiarskeho klub Alpine Ski Ovifat, ktorý pôsobí na východe krajiny. Jeho predstavitelia upozornili, že s niekoľkými úpravami môžu byť snežné delá využité na rozprašovanie dezinfekčného prostriedku vo veľkých priestoroch, ako sú podniky alebo verejné priestranstvá. Klub v priebehu uplynulého víkendu vykonal podľa svojich predstaviteľov niekoľko "dezinfekčných testov", a tie boli úspešné. Ide o riešenie, ktoré sa už osvedčilo v iných krajinách, v Rakúsko a vo Francúzsku.



spravodajca TASR Jaromír Novak