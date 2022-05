Belgicko vydá pamätnú mincu na počesť zdravotníkov počas pandémie

Brusel 11. mája (TASR) - Belgicko v priebehu tohto roka uvedie do obehu dva milióny dvojeurových mincí, ktoré na rube vzdajú hold úsiliu zdravotníkov počas pandémie koronavírusu. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na správu tlačovej agentúry Belga.



Vzhľad nových mincí predstavil v stredu ráno federálny minister financií Vincent Van Peteghem v Univerzitnej nemocnici v Gente. Na rube dvojeurovej mince, kde si členské štáty eurozóny môžu pripomínať rôzne osobnosti, výročia alebo významné udalosti, je zobrazený zdravotník s ochranným rúškom vedľa invalidného vozíka, injekčnej ihly a stetoskopu s nápisom "Danke, Merci, Dank U", ktorý v nemčine, francúzštine a flámčine znamená vyjadrenie vďaky.



Belga spresnila, že pre zberateľov vyrazia približne 155.000 kusov komerčných mincí. Mince sa dostanú do obehu koncom leta, avšak očakáva sa vysoký dopyt, a tak by ich mohli vyrobiť napokon až dva milióny.



Belgické euromince vyrazia v Holandsku a ako v stredu zdôraznil minister Van Peteghem, budú venované lekárom, zdravotným sestrám, laborantom, lekárnikom a záchranárom, ktorí "v prvej línii chránili našu spoločnosť" počas pandémie ochorenia COVID-19.



Belgicko už vydalo viacero sérií pamätných dvojeurových mincí – na počesť historických osobností, ako panovník Karol V., maliar Jan Van Eyck či vynálezca písma pre nevidiacich Louis Braille, ale aj na pripomenutie si udalostí, ako bol pád Berlínskeho múru, študentská vzbura z mája 1968 či vznik Európskej menovej únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)