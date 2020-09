Belgicko vydá pozostalým zub zavraždeného konžského lídra Lumumbu

Brusel 10. septembra (TASR) - Vyšetrujúci sudca v Belgicku rozhodol, že vyhovie pozostalým po zavraždenom konžskom premiérovi Patriceovi Lumumbovi a vráti im pozostatky z jeho tela. Ako spresnila agentúra AFP, ide o jeden zub.



O vydanie zvyškov Lumumbovho tela, aby mohli byť "uložené do zeme jeho predkov" v Konžskej demokratickej republike (KDR), požiadala listom belgickému kráľovi Filipovi politikova dcéra Juliana Amato Lumumbová. Urobila tak ešte koncom júna tohto roku, pri príležitosti 60. výročia získania nezávislosti Konga, ktoré bolo do roku 1960 belgickou kolóniou.



V liste, napísanom v menej celej rozvetvenej rodiny, Lumumbová uviedla, že jej otec, Patrice Émery Lumumba, zostáva "nepochovaným hrdinom", preto žiada o vydanie existujúcich pozostatkov z jeho tela.



Lumumba sa stal predsedom vlády v roku 1960. O rok neskôr bol zosadený, zadržaný a vydaný do rúk svojich nepriateľov - separatistov z provincie Katanga, ktorí ho 17. januára 1961 zavraždili za pomoci spojencov z Belgicka.



Ako informoval belgický spravodajský portál Le Vif, jeden z týchto Belgičanov, policajný komisár Gérard Soete, v roku 2000 novinárom agentúry AFP rozpovedal, ako rozrezal a v kyseline sírovej rozpustil telá Lumumbu a dvoch jeho spolupracovníkov, Josepha Okita a Mauricea Mpola.



V dokumente, ktorý v tom istom roku odvysielala nemecká televízia ARD, sa uvádzalo, že Soete stále má dva zuby, ktoré boli vylomené z Lumumbovej čeľuste.



Informácie, ktoré o svojej role v Lumumbovej vražde a likvidácii tela zohral belgický generál, vyvolali diplomatickú krízu medzi Belgickom a KDR.



Okrem toho sociológ Ludo De Witte, ktorý sa kauze dlho venoval, v roku 2016 podal trestné oznámenie na Soeteho dcéru a obvinil ju, že má neoprávnene v držbe jeden Lumumbov zub.



Tento zub bol následne zhabaný v rámci vyšetrovania, ktoré v súvislosti s Lumumbovou smrťou otvorila belgická federálna prokuratúra. Vyšetrujúci sudca teraz rozhodol, že zub bude vydaný pozostalým.



Belgicko v roku 2001 uznalo svoju "morálnu zodpovednosť" v kauze násilnej smrti Lumumbu. S týmto vyhlásením prišlo po ukončení vyšetrovania Lumumbovho prípadu parlamentnou komisiou.



Patrice Émery Lumumba bol prvý legálne zvolený predseda vlády Republiky Kongo, neskôr nazývanej Zair a v súčasnosti Konžská demokratická republika. Jeho pôsobenie na čele nezávislého Konga trvalo necelé tri mesiace, okolnosti jeho násilnej smrti však vyvolali odmietavé reakcie po celom svete.