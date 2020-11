Belgicko vydalo do Španielska bývalú členku ETA

Brusel 23. novembra (TASR) - Bývalá členka baskickej separatistickej organizácie ETA, ktorá bola trestne stíhaná pre vraždu dôstojníka, bola v nedeľu belgickými úradmi vydaná do Španielska. Informovali o tom tlačové agentúry Belga a AFP.



O extradícii španielskej občianky Maríe Natividad Jáureguiovej Espinovej, známej pod prezývkou "Pepona", už minulý týždeň rozhodol belgický kasačný súd. Stalo sa tak po tom, ako tri belgické súdy španielsku žiadosť zamietli pre obavy, že by sa po návrate do vlasti mohla stať obeťou mučenia.



Jáaureguiová Espinová bola zatknutá belgickými úradmi v roku 2013 na základe európskeho zatykača, ktorý vydal Madrid ešte v roku 2004. V Belgicku pracovala ako kuchárka, venovala sa kurzom varenia a dokonca publikovala svoje kulinárske recepty.



Španielsko ju stíhalo kvôli jej údajnému zapojeniu sa do niekoľkých útokov ETA v 80. rokoch, vrátane smrteľného atentátu na podplukovníka Ramóna Romea Rotaecheho, ku ktorému došlo v Bilbau v roku 1981. Jáureguiová Espinová bola údajne členkou útočných kománd ETA, ktoré napádali príslušníkom španielskych policajných síl.



Po vyhlásení prímeria v roku 2011 bola organizácia ETA, bojujúca za nezávislosť Baskicka a Navarry, rozpustená. V Španielsku je aktuálne väznených 197 bývalých členov tejto organizácie, Francúzsko ich väzní asi 30. Útoky ETA si za niekoľko desaťročí vyžiadali najmenej 835 obetí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)