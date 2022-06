Belgicko vydalo pozostalým zub zavraždeného konžského lídra Lumumbu

Portrét vodcu nezávislosti Konžskej demokratickej republiky Patricea Lumumbu počas tlačovej konferencie v Leopoldville (dnes Kinshasa), Kongo, 16. júna 1960. Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) - Belgicko vrátilo Kongu zub zavraždeného konžského vodcu Patricea Lumumbu. Ako informovala agentúra AFP, belgický hlavný generálny prokurátor Frédéric Van Leeuw odovzdal v pondelok príbuzným malú, jasne modrú škatuľku obsahujú zlatú korunku obopínajúcu kedysi poškodený zub. Tento predmet bol od roku 2016 v trezore úradu belgického hlavného federálneho prokurátora.Lumumba, vtedy len 35-ročný, bol zavraždený v januári 1961, zhruba pol roka po vyhlásení nezávislosti Konga. Jeho telo bolo rozštvrtené a rozpustené v kyseline. Zachoval sa z neho len Lumumbov zub, ktorý bude teraz, viac ako 60 rokov po jeho smrti, pochovaný.Zub bude uložený do schránky a letecky prevezený do dnešnej Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde bude od 27. do 30. júna vyhlásený štátny smútok a kde bude táto jediná známa zachovaná časť Lumumbovho tela v Kinshase pochovaná.Do Európy sa tento zub dostal ako "akási lovecká trofej". V roku 1999 to v televíznom rozhovore povedal bývalý policajt Gérard Soete, keď priznal, že má doma údajne schované dva Lumumbove zuby a kus prsta.O vydanie zvyškov Lumumbovho tela, aby mohli byť "uložené do zeme jeho predkov" v KDR, požiadala listom belgickému kráľovi Filipovi politikova dcéra Juliana Amato Lumumbová.Urobila tak koncom júna roku 2020, pri príležitosti 60. výročia získania nezávislosti Konga, ktoré bolo do roku 1960 belgickou kolóniou.Lumumba sa stal predsedom vlády v roku 1960. O rok neskôr bol zosadený, zadržaný a vydaný do rúk svojich nepriateľov – separatistov z provincie Katanga, ktorí ho 17. januára 1961 za pomoci spojencov z Belgicka zavraždili. Spolu s Lumumbom boli zavraždení aj Joseph Okito a Maurice Mpolo.Belgicko v roku 2001 uznalo svoju "morálnu zodpovednosť" v kauze Lumumbovej násilnej smrti. S týmto vyhlásením prišlo po ukončení vyšetrovania Lumumbovho prípadu parlamentnou komisiou.Patrice Émery Lumumba bol prvý legálne zvolený predseda vlády Republiky Kongo, neskôr nazývanej Zair a v súčasnosti Konžská demokratická republika. Jeho pôsobenie na čele nezávislého Konga trvalo len necelé tri mesiace; okolnosti jeho násilnej smrti však vyvolali odmietavé reakcie po celom svete.