< sekcia Zahraničie
Belgicko vydalo víza delegácii Talibanu kvôli schôdzke s EÚ o migrácii
Portál Euractiv s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami návštevy napísal, že delegácia Talibanu by mala do Bruselu pricestovať v utorok.
Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Belgicko vydalo víza piatim členom delegácie afganského vládneho hnutia Taliban, aby sa mohli v Bruseli zúčastniť na stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie o migrácii. Oznámil to v pondelok hovorca ministerstva zahraničných vecí v Bruseli s tým, že presný dátum návštevy nebude z bezpečnostných dôvodov zverejnený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Portál Euractiv s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami návštevy napísal, že delegácia Talibanu by mala do Bruselu pricestovať v utorok. Vtedy sa podľa zdrojov uskutoční aj zmienená schôdzka. Víza sú platné iba pre Belgicko a len na jeden deň.
Už v apríli Euractiv informoval, že zástupcovia Talibanu sa chystajú do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi EÚ a jej členských štátov o možných deportáciách Afgancov odsúdených za trestné činy a považovaných za bezpečnostnú hrozbu.
Nadchádzajúce stretnutie bude podľa portálu zamerané na praktické mechanizmy spolupráce. Bude mať výlučne technický charakter a prebehne bez politického zastúpenia, aby nevznikol dojem formálneho uznania vlády Talibanu.
Ľudskoprávne skupiny upozorňujú, že rokovania s Talibanom o migrácii podkopávajú zásady EÚ. Úniu vyzvali, aby uprednostnila ochranu afganských utečencov pred ich vyhostením, pričom poukázali aj na riziko ich prenasledovania.
Západné krajiny odmietajú uznať Taliban, ktorý v roku 2021 opäť prevzal moc v Kábule zosadením vlády podporovanej Spojenými štátmi a NATO. Islamistické hnutie odvtedy obmedzuje ľudské práva či pohyb žien, dievčatám zakazuje vzdelávanie nad rámec základnej školy a presadzuje morálne zákony, ktoré zasahujú do slobody prejavu a zamestnania.
Po nástupe Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách stovky tisíc Afgancov. Tí patria medzi národnosti s najvyššou mierou uznania žiadostí o azyl v EÚ. Celková miera uznania sa ale znížila v dôsledku sprísnenia migračnej politiky.
Právne predpisy EÚ umožňujú v určitých prípadoch vyhostenie osôb odsúdených za trestné činy alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, návraty do Afganistanu sú však pre neexistenciu diplomatických vzťahov obmedzené.
Samotný Afganistan sa v súčasnosti zmieta v hlbokej humanitárnej kríze. Podľa OSN tam trpí viac ako 17 miliónov ľudí nedostatkom potravín, zatiaľ čo krajina prijíma desiatky tisíc ľudí vracajúcich sa z Iránu a Pakistanu.
Portál Euractiv s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami návštevy napísal, že delegácia Talibanu by mala do Bruselu pricestovať v utorok. Vtedy sa podľa zdrojov uskutoční aj zmienená schôdzka. Víza sú platné iba pre Belgicko a len na jeden deň.
Už v apríli Euractiv informoval, že zástupcovia Talibanu sa chystajú do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi EÚ a jej členských štátov o možných deportáciách Afgancov odsúdených za trestné činy a považovaných za bezpečnostnú hrozbu.
Nadchádzajúce stretnutie bude podľa portálu zamerané na praktické mechanizmy spolupráce. Bude mať výlučne technický charakter a prebehne bez politického zastúpenia, aby nevznikol dojem formálneho uznania vlády Talibanu.
Ľudskoprávne skupiny upozorňujú, že rokovania s Talibanom o migrácii podkopávajú zásady EÚ. Úniu vyzvali, aby uprednostnila ochranu afganských utečencov pred ich vyhostením, pričom poukázali aj na riziko ich prenasledovania.
Západné krajiny odmietajú uznať Taliban, ktorý v roku 2021 opäť prevzal moc v Kábule zosadením vlády podporovanej Spojenými štátmi a NATO. Islamistické hnutie odvtedy obmedzuje ľudské práva či pohyb žien, dievčatám zakazuje vzdelávanie nad rámec základnej školy a presadzuje morálne zákony, ktoré zasahujú do slobody prejavu a zamestnania.
Po nástupe Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách stovky tisíc Afgancov. Tí patria medzi národnosti s najvyššou mierou uznania žiadostí o azyl v EÚ. Celková miera uznania sa ale znížila v dôsledku sprísnenia migračnej politiky.
Právne predpisy EÚ umožňujú v určitých prípadoch vyhostenie osôb odsúdených za trestné činy alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, návraty do Afganistanu sú však pre neexistenciu diplomatických vzťahov obmedzené.
Samotný Afganistan sa v súčasnosti zmieta v hlbokej humanitárnej kríze. Podľa OSN tam trpí viac ako 17 miliónov ľudí nedostatkom potravín, zatiaľ čo krajina prijíma desiatky tisíc ľudí vracajúcich sa z Iránu a Pakistanu.