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Belgicko vydalo víza delegácii Talibanu kvôli schôdzke s EÚ o migrácii

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Portál Euractiv s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami návštevy napísal, že delegácia Talibanu by mala do Bruselu pricestovať v utorok.

Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Belgicko vydalo víza piatim členom delegácie afganského vládneho hnutia Taliban, aby sa mohli v Bruseli zúčastniť na stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie o migrácii. Oznámil to v pondelok hovorca ministerstva zahraničných vecí v Bruseli s tým, že presný dátum návštevy nebude z bezpečnostných dôvodov zverejnený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Portál Euractiv s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami návštevy napísal, že delegácia Talibanu by mala do Bruselu pricestovať v utorok. Vtedy sa podľa zdrojov uskutoční aj zmienená schôdzka. Víza sú platné iba pre Belgicko a len na jeden deň.

Už v apríli Euractiv informoval, že zástupcovia Talibanu sa chystajú do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi EÚ a jej členských štátov o možných deportáciách Afgancov odsúdených za trestné činy a považovaných za bezpečnostnú hrozbu.

Nadchádzajúce stretnutie bude podľa portálu zamerané na praktické mechanizmy spolupráce. Bude mať výlučne technický charakter a prebehne bez politického zastúpenia, aby nevznikol dojem formálneho uznania vlády Talibanu.

Ľudskoprávne skupiny upozorňujú, že rokovania s Talibanom o migrácii podkopávajú zásady EÚ. Úniu vyzvali, aby uprednostnila ochranu afganských utečencov pred ich vyhostením, pričom poukázali aj na riziko ich prenasledovania.

Západné krajiny odmietajú uznať Taliban, ktorý v roku 2021 opäť prevzal moc v Kábule zosadením vlády podporovanej Spojenými štátmi a NATO. Islamistické hnutie odvtedy obmedzuje ľudské práva či pohyb žien, dievčatám zakazuje vzdelávanie nad rámec základnej školy a presadzuje morálne zákony, ktoré zasahujú do slobody prejavu a zamestnania.

Po nástupe Talibanu požiadali o azyl v európskych krajinách stovky tisíc Afgancov. Tí patria medzi národnosti s najvyššou mierou uznania žiadostí o azyl v EÚ. Celková miera uznania sa ale znížila v dôsledku sprísnenia migračnej politiky.

Právne predpisy EÚ umožňujú v určitých prípadoch vyhostenie osôb odsúdených za trestné činy alebo považovaných za bezpečnostnú hrozbu, návraty do Afganistanu sú však pre neexistenciu diplomatických vzťahov obmedzené.

Samotný Afganistan sa v súčasnosti zmieta v hlbokej humanitárnej kríze. Podľa OSN tam trpí viac ako 17 miliónov ľudí nedostatkom potravín, zatiaľ čo krajina prijíma desiatky tisíc ľudí vracajúcich sa z Iránu a Pakistanu.
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