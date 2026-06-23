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Belgicko vydalo zatykač na bývalého eurokomisára Avramopulosa
Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Belgické úrady vydali v korupčnej kauze Qatargate európsky zatykač na bývalého gréckeho eurokomisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopulosa. Je obvinený z účasti v zločineckej organizácii spojenej s obchodovaním s vplyvom. TASR o tom informuje na základe utorňajších správ agentúr Belga a Reuters.
Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov. Ide o jeden z dosiaľ najväčších korupčných škandálov v EÚ a belgická polícia v rámci jeho vyšetrovania zaistila počas razií v Bruseli obrovskú hotovosť.
Avramopulos je v súčasnosti poslancom gréckeho parlamentu. Vyšetrovatelia prešetrujú mesačné platby približne 5000 eur (spolu 60.000 až 73.000 eur) od neziskovej organizácie Fight Impunity, ktorú založila kľúčová postava kauzy Qatargate Antonio Panzeri.
Bývalý eurokomisár v pondelok poprel akékoľvek pochybenie zo svojej strany. „Neexistovalo moje priame ani nepriame zapojenie sa do ničoho odsúdeniahodného,“ uviedol.
Avramopoulos bol čestným členom mimovládnej organizácie Fight Impunity bez výkonných právomocí. Jeho účasť schválila Európska komisia a etický výbor a všetky príjmy deklaroval, zdanil v Grécku a v roku 2022 z organizácie okamžite odstúpil po vypuknutí škandálu.
Teraz tvrdí, že nevyužije svoju poslaneckú imunitu a „dôkladné vyšetrenie tejto záležitosti a prijatie rozhodnutia“ ponechá na grécke súdy.
Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov. Ide o jeden z dosiaľ najväčších korupčných škandálov v EÚ a belgická polícia v rámci jeho vyšetrovania zaistila počas razií v Bruseli obrovskú hotovosť.
Avramopulos je v súčasnosti poslancom gréckeho parlamentu. Vyšetrovatelia prešetrujú mesačné platby približne 5000 eur (spolu 60.000 až 73.000 eur) od neziskovej organizácie Fight Impunity, ktorú založila kľúčová postava kauzy Qatargate Antonio Panzeri.
Bývalý eurokomisár v pondelok poprel akékoľvek pochybenie zo svojej strany. „Neexistovalo moje priame ani nepriame zapojenie sa do ničoho odsúdeniahodného,“ uviedol.
Avramopoulos bol čestným členom mimovládnej organizácie Fight Impunity bez výkonných právomocí. Jeho účasť schválila Európska komisia a etický výbor a všetky príjmy deklaroval, zdanil v Grécku a v roku 2022 z organizácie okamžite odstúpil po vypuknutí škandálu.
Teraz tvrdí, že nevyužije svoju poslaneckú imunitu a „dôkladné vyšetrenie tejto záležitosti a prijatie rozhodnutia“ ponechá na grécke súdy.