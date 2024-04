Belgicko vyšetruje podozrenia, že Rusko sa snaží ovplyvniť eurovoľby

Brusel 12. apríla (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo v piatok oznámil, že úrady v jeho krajine začali vyšetrovať podozrenia údajných snáh Ruska ovplyvniť výsledok júnových volieb do Európskeho parlamentu (EP). Belgická tajná služba vraj potvrdila existenciu tajnej siete, ktorá sa snaží v Belgicku a ďalších európskych štátoch oslabiť podporu pre Ukrajinu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



"Podľa našej spravodajskej služby sú ciele Moskvy veľmi jasné. Chce ovplyvniť voľby tak, aby sa do Európskeho parlamentu dostalo čo najviac proruských kandidátov a upevnil sa tam proruský naratív," povedal De Croo.



Podľa belgického premiéra sa Rusko usiluje oslabiť európsku podporu pre Ukrajinu, pretože mu to pomôže na bojisku. "To je skutočný cieľ, ktorý sme v uplynulých týždňoch odhalili," dodal.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú tento rok konať 6. až 9. júna. Každá z členských krajín EÚ si volí vlastných zástupcov. Z celkového počtu 720 kresiel je 15 určených pre zástupcov Slovenska.