Belgicko vyšetruje smrť kanadskej účastníčky festivalu Tomorrowland

Brusel 19. júla (TASR) - Belgické úrady v sobotu oznámili, že začali vyšetrovanie v prípade úmrtia kanadskej občianky, ktorá sa zúčastňovala na populárnom belgickom festivale elektronickej hudby Tomorrowland. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá pripomína, že ide o jeden z najväčších festivalov elektronickej hudby na svete.



Prokuratúra v Antverpách spresnila, že vyšetrovaním sa snaží zistiť príčinu smrti 35-ročnej Kanaďanky. Žena sa spolu s desiatkami tisíc ďalších hudobných nadšencov zúčastnila na otvorení festivalu v belgickom meste Boom južne od Antverp počas noci z piatka na sobotu.



Prišlo jej však nevoľno a následne bola prevezená do nemocnice, kde bola vyhlásená za mŕtvu, píše AFP s odvolaním sa na hovorkyňu prokuratúry v Antverpách.



Tomorrowland, na ktorom vystúpia desiatky DJ-ov vrátane Davida Guettu, Lost Frequencies či Charlotte de Witte, láka nadšencov elektronickej hudby z celého sveta, dodáva francúzska agentúra.



Očakáva sa, že počas dvoch víkendov - od 18. do 20. júla a od 25. do 27. júla - sa na ňom zúčastní približne 400.000 ľudí.



Podujatie tento týždeň ohrozil požiar, ktorý zničil hlavné pódium. Organizátori však rýchlo zabezpečili „alternatívne prostredie“ a festival sa uskutočňuje podľa plánu.