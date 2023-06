Belgicko vyšetruje využitie zbraní, ktoré poslalo Kyjevu

Brusel 5. júna (TASR) - Belgicko začalo vyšetrovať, či zbrane, ktoré poslalo Kyjevu na obranu vlastného územia, skutočne slúžia na obranné účely, alebo či sú využívané na boj za hranicami Ukrajiny. Rozhodlo sa tak po správe denníka The Washington Post, podľa ktorého sa v ruskej Belgorodskej oblasti objavili zbrane pochádzajúce z krajín NATO. V pondelok to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Denník The Washington Post cez víkend zverejnil rozsiahlu správu o tom, že zbrane a taktické vozidlá z niektorých členských štátov NATO vrátane Spojených štátov, Česka, Poľska a Belgicka sa objavili v Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou. Zbrane mali použiť protikremeľskí ozbrojenci, ktorí v máji zaútočili na Rusko z Ukrajiny.



"Naše ministerstvo obrany a tajné služby začali vyšetrovať a dožadovať sa informácií o tom, čo sa presne stalo," vyhlásil v pondelok belgický premiér Alexander De Croo. Ako pripomenul, európske zbrane sa na Ukrajinu dodávajú pod podmienkou, že budú použité "na ukrajinskom území a na jeho obranu", pričom dodržiavanie tejto podmienky sa podľa De Crooa prísne kontroluje.



Belgický premiér sa však odmietol vyjadriť k tomu, čo by sa stalo, ak by sa domnienky v správe ukázali ako opodstatnené. Vyzval však na nevytváranie predčasných unáhlených záverov.



Agentúra AP pripomína, že britská vojenská rozviedka na konci mája uviedla, že zatiaľ nie je možné presne určiť, aké diverzné skupiny prenikli z Ukrajiny na ruské územie. Pripomenula však, že infiltráciu svojich ozbrojencov na ruské územie predtým ohlásila Légia Sloboda Ruska - dobrovoľnícka jednotka údajne bojujúca na strane Ukrajiny. Podľa bojovníkov légie tento výpad na ruské územie uskutočnili spolu s Ruským dobrovoľníckym zborom.