Belgicko pri veľkých festivaloch vyžaduje covidpasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 13.augusta (TASR) - Flámsky premiér Jan Jambon nepodoorí používanie domácich covidpasov na organizovanie svadobných hostín a na vstup do obchodov či reštaurácií, barov a hotelov. Od piatka sú na území Belgicka covidpasy so špeciálnym QR kódom nevyhnutné pre účastníkov festivalov v počte nad 1500 ľudí. Uviedla to tlačová agentúra Belga.Premiér Flámska a bývalý federálny minister vnútra v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio 1 pripustil, že covidpasy môžu byť užitočné pri návšteve masových podujatí, ako sú hudobné festivaly alebo futbalové zápasy, inde však nie. A spresnil, že si neželá, aby Belgicko išlo príkladom Francúzska, kde sú od začiatku tohto týždňa covidpasy nevyhnutné pri návšteve reštautácií a barov, nemocníc, kín a divadiel a pri použití diaľkovej dopravy.Jambon je členom najväčšej politickej strany v Belgicku – Novej flámskej aliancie (N-VA) –, ktorá nie je súčasťou krehkej sedemčlennej koaličnej vlády, ale v 150-člennom federálnom parlamente má 25 poslancov.Belgické úrady si v predošlých dňoch otestovali použitie covidpasov na niektorých menších festivaloch a koncertoch v Namure a Bruseli a rozhodli, že od 13. augusta sa nimi musia preukázať návštevníci podujatí, ktoré sa konajú pod otvoreným nebom a ktoré navštívi viac ako 1500 ľudí.Covidpasy vybavené QR kódom umožnia svojim držiteľom účasť na masových podujatiach bez použitia ochranného rúška a bez potreby dodržať 1,5-metrové odstupy. Prvým väčším festivalom, kde budú covidpasy vyžadované, je víkendový festival v Ronquieres na juhu Valónska.Covidpasy sú pre organizátorov festivalov potvrdením, že ich držitelia sú viac ako 15 dní po kompletnom proticovidovom zaočkovaní. Osoby očkované len prvou dávkou vakcíny môžu získať QR kód vykonaním testov na COVID-19 s negatívnym výsledkom – PCR testy nesmú byť staršie ako 48 hodín pred začatím festivalu a antigénové testy vykonané v zdravotníckom centre nemôžu byť staršie než 24 hodín.Domáce rýchle antigénové testy, ktoré sa bežne predávajú v lekárňach, nie sú platné na získanie covidpasu. Osvedčenie s QR kódom môžu dostať osoby, ktoré majú lekárske potvrdenie o prekonaní covidu nie staršie ako šesť mesiacov od prepuknutia choroby.(spravodajca TASR Jaromír Novak)