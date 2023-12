Belgicko vyzýva EÚ, aby zakázala vstup násilným izraelským osadníkom

Brusel 11. decembra (TASR) - Šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová vyzvala v pondelok ostatné európske krajiny, aby po vzore Belgicka zakázali vstup na svoje územie izraelským osadníkom z Predjordánska, ktorí sa dopustili násilností na západnom brehu Jordánu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Televízna stanica RTBF uviedla, že ministerka sa takto vyjadrila pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli a príslušný apel adresovala svojim rezortným kolegom z ostatných členských krajín.



Lahbibová upozornila na skutočnosť, že od začiatku súčasnej vojny medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas dlhodobé násilnosti na západnom brehu Jordánu ešte eskalovali. Citovala pritom pondelkovú správu koordinačného úradu OSN, podľa ktorej sa osadníci v Predjordánsku každodenne dopúšťajú v priemere až siedmich násilných činov, kým donedávna to boli tri takéto skutky denne.



Belgická federálna vláda preto 9. decembra rozhodla o obmedzení prístupu do krajiny tým izraelským osadníkom, ktorí sa dopustili násilností na Západnom brehu.



Lahbibová však upozornila na skutočnosť že Belgicko je súčasťou schengenského priestoru, preto je nevyhnutná spolupráca európskych partnerov v tejto otázke. Podľa vlastných slov chce iniciovať to, aby bol násilným osadníkom zakázaný vstup do celého schengenského priestoru.



Belgický premiér Alexander De Croo naznačil, že na tohotýždňovom summite EÚ sa tiež bude prihovárať lepšiu koordináciu postupu členských krajín voči násiliu izraelských osadníkov, za jasnejšie zadefinovanie tohto druhu násilia a identifikáciu páchateľov takýchto činov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)