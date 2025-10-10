< sekcia Zahraničie
Belgicko: Wilders tvrdí, že mal byť jedným z cieľov dronového útoku
V piatok Wilders zrušil svoju účasť na volebnej debate s ďalšími politickými lídrami pred predčasnými parlamentnými voľbami v Holandsku, ktoré sa uskutočnia 29. októbra.
Autor TASR
Brusel 10. októbra (TASR) — Holandský pravicový politik Geert Wilders v piatok vyhlásil, že „nikam neodíde“, kým sa nevyšetria správy o tom, že bol možným cieľom dronového útoku v Belgicku. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Belgické úrady vo štvrtok zadržali v Antverpách tri osoby podozrivé z džihádistického sprisahania. Súčasťou domovej prehliadky štyroch objektov bola aj rezidencia len niekoľko sto metrov od domu premiéra Barta De Wevera, ktorý bol pred nástupom do úradu začiatkom tohto roka starostom Antverp.
„Pri prehliadke domu jedného podozrivého sa našlo improvizované zariadenie – potenciálne výbušné, ale zatiaľ nefunkčné – spolu s vreckom obsahujúcim kovové pelety,“ povedala federálna prokurátorka Ann Fransenová.
V dome druhého podozrivého polícia objavila 3D tlačiareň, „o ktorej sa predpokladá, že bola určená na výrobu komponentov potrebných pri vykonaní útoku“. Jedného z podozrivých neskôr prepustili. Ďalších dvoch sudca pravdepodobne aj formálne obviní.
Prokurátori neuviedli, ktorí politici mohli byť terčom útokov. Médiá špekulujú, že cieľom mal byť premiér Bart De Wever. Ten podľa webu Politico na to reagoval zverejnením fotografie so svojim kocúrom, ktorý má vlastný účet na Instagrame.
„Maximus, dokážeš chytiť dron?“ napísal do bubliny a ospalý Maximus mu odpovedá: „Chytiť sen? Tak ako nikto iný!“ V holandčine sa výslovnosť slov dron (drone) a sen (droom) podobá. Do príspevku bol pridaný hit z 80. rokov „Sweet Dreams“ od skupiny Eurythmics.
Wilders na sieti X napísal, že na zozname cieľov je aj on a De Weverov nástupca na poste starostu Antverp, Els van Doesburg. Všetci traja sú pravicoví politici.
V piatok Wilders zrušil svoju účasť na volebnej debate s ďalšími politickými lídrami pred predčasnými parlamentnými voľbami v Holandsku, ktoré sa uskutočnia 29. októbra. Boli vyhlásené po odchode jeho Strany slobody (PVV) z vládnucej štvorčlennej koalície pre spor týkajúci sa obmedzenia migrácie.
Wilders je dlhodobo terčom extrémistov a žije s nepretržitou ochranou. Jeho PVV vedie v predvolebných prieskumoch verejnej mienky.
