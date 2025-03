Z viac ako 40 sexuálnych napadnutí v Belgicku podozrievajú troch mužov

Brusel 27. marca (TASR) - Belgické úrady vyšetrujú znásilnenie a sexuálne napadnutie najmenej 41 žien, ktorým bez ich súhlasu boli do nápojov pridané omamné látky, uviedli vo štvrtok prokurátori. Za hlavných podozrivých označili trojicu manažérov barov v meste Kortrijk, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Za obdobie od decembra 2021 do decembra 2024 sme identifikovali už 41 obetí a vyšetrovanie pokračuje s cieľom potenciálne identifikovať ďalšie,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry v západnom Flámsku Griet De Prestová.



Jeden z podozrivých bol zadržaný, druhého v stredu po zadržaní prepustili a tretí sa na súd dostavil vo štvrtok. Podľa prokuratúry sú podozriví zo znásilnenia, sexuálneho útoku a nezákonného podávania škodlivých látok.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že do nápojov žien boli primiešané viaceré drogy vrátane ketamínu, a že podozriví sa na útokoch spoločne dohodli.



„Mladým ženám ponúkali panáky alkoholu... po ktorých sa na druhý deň ráno zobudili omámené v neznámej posteli alebo vo vlastnej posteli s jasnými dôkazmi sexuálneho zneužívania,“ povedal pre flámsku verejnoprávnu televíziu VRT predstaviteľ prokuratúry.



Minister vnútra Bernard Quintin útoky označil za „neprijateľné“ a kritizoval dostupnosť ketamínu v krajine. „Ženy musia mať možnosť bezpečne vyjsť von, kam chcú a kedykoľvek chcú,“ dodal.