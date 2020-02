Začal sa karneval v Aalste, opäť aj s antisemitskými výjavmi

Aalst 23. februára (TASR) - V belgickom meste Aalst sa v nedeľu napriek protestom zo strany Izraela začal tradičný trojdňový karneval. Na podujatí ani tento rok nechýbali stereotypné vyobrazenia židov, a to aj napriek varovaniam zo strany organizátorov, ktorí po minuloročnom škandále nabádali účastníkov, aby sa akýmkoľvek antisemitským výjavom vyhli, informovala o tom agentúra AP.



Karneval v Aalste vyradila ešte vlani v decembri zo svojho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), a to "pre opakované antisemitské výjavy", ktoré sa na ňom objavovali.



Obzvlášť silnú vlnu kritiky zo strany židovskej komunity si karneval vyslúžil pre vlaňajšie vystúpenie alegorického voza s maskami karikujúcimi ortodoxných židov so zahnutými nosmi, ktorí sa viezli sediac na vreciach s peniazmi a "zlatom".



Predseda karnevalovej komisie Dirk Verleysen pred časom uviedol, že z tohoročného sprievodu budú vyradené alegorické vozy ale aj jednotlivci, ktorí "prekročia limity" slušnosti.



Napriek jeho varovaniu sa však už v nedeľu na karnevale takéto výjavy vyskytli. V karnevalovom sprievode sa totiž objavila skupina ľudí, ktorí boli prezlečení za hmyz a na hlavách mali kožušinové klobúky, aké zvyknú nosiť niektorí ortodoxní židovskí muži.



Belgická premiérka Sophie Wilmesová reagovala vyhlásením, že karneval zahanbuje krajinu a ohrozuje spoločnosť, píše AP.



"Aj keď je karneval v Aalste oveľa viac než len týmto, tieto skutočnosti uberajú z našich hodnôt a povesti našej krajiny," uviedla Wilmesová. "Belgicko je právnym štátom. Je na ministerstve spravodlivosti a príslušných úradoch, aby zistili, či prípady, aké sa vyskytli na karnevale, nie sú v rozpore so zákonom," povedala a dodala, že stigmatizujúce stereotypné zobrazenia vedú k rozdeleniu spoločnosti, a predstavujú tak pre ňu ohrozenie, "obzvlášť, ak ide o opakované a úmyselné činy".



Nesúhlasne na jej tvrdenie reagoval starosta Aalstu Christoph D'Haese, člen nacionalistickej a separatistickej strany Nová flámska alianciu (N-VA), ktorý už v minulosti čelil ostrej kritike za to, že po vlaňajšom incidente s alegorickým vozom voči karnevalu ráznejšie nezakročil, uvádza AP.



"V sprievode som nevidel nič antisemitické či rasistické. Naopak, videl som obrovské množstvo slobody prejavu a kreativity," uviedol starosta, ktorý v nedeľu na karnevale zapózoval fotografom aj s jedným s účastníkov so stereotypne zahnutým nosom.



Proti karnevalu a takýmto výjavom sa vyjadrili aj predstavitelia židovskej komunity. Predseda Konferencie európskych rabínov Pinchas Goldschmidt uviedol, že karneval v Aalste "je mimoriadne hrubý a zneužíva silu slobody prejavu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každej liberálnej demokracie".



Európska kancelária Amerického židovského výboru (AJC) v Bruseli zase vyzvala EÚ na prešetrenie udalostí na karnevale. "Belgické úrady neurobili nič, aby zabránili otvorene antisemitským kostýmom, ktoré jednoznačne porušujú základné hodnoty EÚ," povedal v tejto súvislosti šéf pobočky ACJ v Bruseli Daniel Schwammenthal.