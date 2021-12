Začal sa proces s 23 obvinenými zo smrti 39 Vietnamcov v nákladiaku

Bruggy 15. decembra (TASR) - Súd belgickom meste Bruggy otvoril v stredu pojednávanie s 23 osobami, ktoré čelia obvineniam v spojitosti so smrťou 39 Vietnamcov. Telá obetí sa našli v chladiarenskom aute v Spojenom kráľovstve v roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP.



Súdny proces by mal trvať dva dni. Zameriava sa na odchod chladiarenského vozidla z belgického mesta Anderlecht 22. októbra 2019. Gang pašerákov tam údajne mal dva domy, kde migrantov zhromažďoval.



Verdikt by mal byť známy až v priebehu niekoľkých týždňov. Obžaloba žiada tresty odňatia slobody v dĺžke 18 mesiacov až 15 rokov.



Britský súd už januári siedmim mužom udelil tresty odňatia slobody v dĺžke troch až 27 rokov. Štyroch z nich súd uznal za vinných zo zabitia, troch z napomáhania nezákonnej migrácii.



Súd vo Vietname v septembri 2020 v spojitosti s týmto činom odsúdil ďalšiu štvoricu mužov na tresty odňatia slobody v dĺžke dva a pol až sedem a pol roka, pripomína AFP.



Telá Vietnamcov – 31 mužov a ôsmich žien – našli v juhovýchodnom anglickom prístave Purfleet 23. októbra 2019, po najmenej 12 hodinách v neznesiteľnej horúčave v zapečatenom návese.



Súdny lekár vypočítal, že trvalo asi deväť hodín, kým sa vzduch vo vnútri návesu zmenil na toxický, a čoskoro nato prišla smrť.