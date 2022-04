V Belgicku začal súd s ľuďmi napojenými na parížske útoky v roku 2015

Brusel 19. apríla (TASR) - V Belgicku sa v utorok začal súdny proces so 14 osobami, ktoré sú podozrivé z napomáhania teroristom pri útokoch v Paríži v roku 2015. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Súd sa koná v bývalej centrále NATO a má trvať do 20. mája, pričom na verdikt si obžalovaní počkajú ešte ďalších niekoľko týždňov. Vypočúvanie sa odohráva súbežne so súdnym procesom v Paríži, pred ktorý sa postavilo 20 podozrivých. Súd v Paríži sa začal v septembri a mal by potrvať do konca júna.



Pri sérii útokov v Paríži 13. novembra 2015 teroristi strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a ďalších prevádzkach, celkovo zabili 130 ľudí. Traja samovražední bomboví útočníci sa odpálili pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Francúzska s Nemeckom. Na štadióne bol prítomný aj vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande, ktorého bezpečnostné zložky okamžite evakuovali.



K zodpovednosti za útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Celkovo bolo z týchto zločinov obvinených 20 údajných islamských extrémistov.



Podľa prokuratúry boli útoky plánované aj v Belgicku. Štrnásti obžalovaní čelia obvineniam z prepravy, ubytovania či poskytnutia finančnej pomoci teroristom. Niektorí z nich majú údajne blízko k jedinému preživšiemu členovi teroristickej bunky Salahovi Abdeslamovi, ktorého súdia v Paríži.



V prípade dvoch Belgičanov bude súd pojednávať in absentia, pretože údajne zahynuli v Sýrii.