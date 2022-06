Dom hrôzy pedofilného vraha Marca Dutrouxa začali búrať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 7. júna (TASR) - Úrady 20-tisícového valónskeho mesta Marcinelle začali v utorok s demoláciou domu, ktorý patril sériovému vrahovi a pedofilovi Marcovi Dutrouxovi. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na belgickú televíziu RTBF."Dom hrôzy" v Marcinelle, kde boli v rokoch 1995 a 1996 uväznené maloleté Julie, Mélissa, Sabine a Laetitia, bude zbúraný a na jeho mieste by mala vzniknúť tzv. "záhrada spomienok".Rodičia obetí však žiadajú, aby pivnica, ktorú Dutroux vybudoval, zostala v pôvodnom stave, aby v nej bolo možné nájsť prípadné ďalšie stopy DNA, čo by mohlo viesť k obnoveniu vyšetrovania v Dutrouxovej kauze.Marc Dutroux, ktorý bol často nezamestnaný a mal za sebou sériu kriminálnych činov, vrátane krádeží áut, prepadnutí a obchodovania s drogami, v čase zatknutia vlastnil sedem menších domov. Viaceré z nich boli prázdne, tri z nich však použil na mučenie unesených dievčat.V dome v Marcinelle si nechal v suteréne vybudovať pivničnú kobku skrytú za betónovými dverami zamaskovanými za policami. Kobka bola dlhá 2,15 m, široká menej ako 1 m a vysoká 1,64 m.Osemročné spolužiačky Julie Lejeunová a Mélissa Russoová zmizli 24. júna 1995 počas prechádzky v Grâce-Hollogne. Dutroux ich držal uväznené v pivničnej kobke vo svojom dome v Marcinelle, opakovane ich sexuálne zneužíval a nakrúcal pritom pornografické videá. V tomto dome, spútané v spálni, v auguste toho istého roku po niekoľko dní držal aj An Marchalovú a Eefje Lambrecksovú, dve dospievajúce dievčatá z Hasseltu. V septembri ich spolu s komplicmi nadrogovali a odviezli do valónskej lokality Jumet, kde ich ešte živé zahrabali do jamy.O uväznenú Juliu a Mélissu sa mala starať Dutrouxova manželka Michelle Martinová, obe však v decembri 1995 zomreli od hladu. Dutroux ich neskôr pochoval v záhrade domu v ďalšej valónskej dedine Sars-la-Buissire.Dutroux a jeho komplic Michel Lelivre v máji a auguste 1996 uniesli najskôr Sabine Dardennovú (12) a Laetitiu Delhezovú (14). Obe boli rovnako väznené v pivničnej kobke v Marcinelle a opakovane znásilňované. 13. augusta sa na základe zozbieraných svedectiev podarilo zatknúť Dutrouxa, Martinovú a Lelivra. Dutroux sa nakoniec k svojom činom priznal a zaviedol políciu do pivnice v suteréne, v ktorej boli uväznené Dardennová a Delhezová a tieto dievčatá sa podarilo zachrániť.Dutroux si odpykáva trest doživotného väzenia. Súd jeho opakovaným žiadostiam o preradenie do domáceho väzenia nevyhovel.