Belgicko začne 5. januára s očkovaním proti ochoreniu COVID-19

Brusel 3. decembra (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa v Belgicku začne v obmedzenom rozsahu 5. januára. Oznámil to štvrtok belgický premiér Alexander De Croo.



Belgicko s približne 11,5 miliónmi obyvateľov bude mať podľa agentúry Belga v prvej fáze k dispozícii 600.000 dávok v rámci objednávky, ktorú pre všetky členské krajiny EÚ zabezpečuje Európska komisia. Prvá fáza umožní zaočkovať 300.000 ľudí, pretože vakcína musí byť podaná dvakrát po sebe, aby bola účinná. Pôjde o produkt farmaceutických spoločností Pfizer/BioNTech, ktoré majú prevádzku aj v Belgicku.



Nákup a distribúciu vakcíny po jej schválení Európskou agentúrou pre lieky (EMA) bude mať na starosti Federálna agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (AFPMS). Len čo bude vakcína pripravená, odošlú ju do centralizovaného skladu spravovaného spoločnosťou Medista, ktorá sa špecializuje na prevoz lekárskeho materiálu a vybavenia. Medista zhromaždí nielen vakcínu, ale aj vybavenie potrebné na očkovanie (striekačky, ihly, suchý ľad).



Medista sa pod dohľadom AFPMS postará o distribúciu vakcíny na miesta, ktoré majú skladovacie a chladiace kapacity; väčšinou sú to nemocnice. Vakcínu bude podávať nemocničný personál.



Vláda rozhodla, že v prvej fáze očkovania, ktorá potrvá dva týždne, majú prioritu klienti a zamestnanci opatrovateľských domov a personál nemocníc. V ďalšej fáze už bude počet dostupných vakcín o niečo vyšší a do prioritnej skupiny pribudnú zamestnanci zo sektoru verejných služieb, ktorí sú najviac vystavení kontaktu s ľuďmi. Až v nasledujúcej fáze bude možné hovoriť o masovom očkovaní, čiže o podávaní vakcín aj pre nízkorizikové skupiny obyvateľstva.



spravodajca TASR Jaromír Novak