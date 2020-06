V Belgicku zadržali únoscov s prepojením na teroristické skupiny

Brusel 2. júna (TASR) - Radikálny islamista v minulosti odsúdený za terorizmus je podľa belgickej polície hlavným podozrivým z aprílového únosu 13-ročného mladíka. Únoscovia chlapca zadržiavali 42 dní a na slobodu ho prepustili len 31. mája, informovala v utorok tlačová agentúra Belga.



Podozrivý (45) Khalid Bouloudo bol spolu s ďalšími šiestimi osobami zadržaný v noci z nedele na pondelok belgickou políciou. Jedna osoba bola neskôr prepustená na slobodu.



Zadržaní sú obvinení z toho, že zorganizovali únos a zadržiavanie 13-ročného chlapca, ktorý bol synom muža v minulosti odsúdeného za obchodovanie s drogami.



K ozbrojenému únosu chlapca došlo v noci z 20 na 21. apríla vo flámskom meste Genk. Únoscovia žiadali výkupné vo výške niekoľkých miliónov eur, dostali však iba časť z požadovanej sumy.



Rodina uneseného chlapca bola v kontakte s policajnými orgánmi, do pátrania po maloletom bolo zapojených okolo 100 policajtov.



Otec a strýko uneseného chlapca boli stíhaní za účasť na medzinárodnom obchode s drogami a odsúdení na šesť a 15 rokov väzenia. Počas súdneho konania sa prokurátor zmienil o ziskoch približne 30 miliónov eur pre organizáciu spojenú s rodinou drogových priekupníkov, čo zrejme podnietilo páchateľov únosu, aby sa pokúsili získať vysoké výkupné.



Podľa policajných zdrojov je Bouloudo bývalým členom marockej militantnej skupiny GICM napojenej na teroristickú sieť al-Káida. V roku 2018 bol odsúdený na tri roky väzenia za nábor mladých moslimov do Sýrie, aby tam bojovali po boku Islamského štátu (IS). Po jeho odvolaní sa na Európskom súde pre ľudské práva bolo toto odsúdenie zrušené, v septembri ho však čakal nový súd pre obvinenia z riadenia bunky GICM na území Belgicka.



Okrem Boulouda sú medzi šiestimi zatknutými aj ďalšie osoby s prepojením na radikálne islamistické skupiny. Zatiaľ však nie je jasné, či budú súdne stíhaní za terorizmus, za snahy o získanie financií pre teroristické siete, alebo len za zločin únosu.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že GICM je ozbrojené hnutie spojené s al-Káidou, podozrivé z účasti na útokoch v Madride z 11. marca 2004, ktoré si vyžiadali 191 obetí. Malo sa tiež podieľať na útoku v marockej Casablanke, pri ktorom 16. mája 2003 zahynulo 45 osôb.