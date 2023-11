Zadržali troch domnelých komplicov Tunisana, ktorý útočil v Bruseli

Brusel 23. novembra (TASR) - Belgická prokuratúra v stredu informovala, že obvinila troch mužov podozrivých z napomáhania Tunisanovi, ktorý zastrelil v októbri v Bruseli dvoch švédskych futbalových fanúšikov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



K spomínanému útoku došlo večer 16. októbra v širšom centre Bruselu. O život prišli dvaja švédski občania, ktorí pricestovali na futbalový zápas Belgicka so Švédskom. Jedna osoba utrpela zranenia.



Atentátnika následne identifikovali belgické médiá ako 45-ročného Abdesalema Lassoueda pôvodom z Tuniska. Polícia ho po pátraní dolapila ďalší deň ráno, pričom ho postrelila. Po prevoze do nemocnice Lassoued zraneniam podľahol.



Troch podozrivých zadržali podľa vyjadrenia prokuratúry už v pondelok, a to počas razii vo Flámsku a v okolí Bruselu. Dvaja z nich boli obvinení z "vraždy a pokusu o vraždu v kontexte terorizmu" a tiež z účasti na operáciách teroristickej skupiny. Tretí bol obvinený z porušenia nariadení týkajúcich sa zbraní.



V Belgicku sú momentálne v súvislosti s vyšetrovaním útoku vo väzbe štyria podozriví. Viacero ďalších osôb zadržali aj vo Francúzsku a Španielsku v rámci tam prebiehajúceho paralelného vyšetrovania.



Útok podnietil v Belgicku obnovenie diskusie o justičných a administratívnych pochybeniach úradov pri monitorovaní domnelých radikálov, a to najmä zo strany imigračných úradov. Lassoued sa totiž podľa úradných dokumentov pokúšal od roku 2011 neúspešne získať azyl až v štyroch európskych krajinách, a síce v Nórsku, Švédsku, Taliansku a Belgicku. V Belgicku mu pritom žiadosť zamietli v roku 2020 a zostal tam žiť nelegálne.