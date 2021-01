Belgicko zakázalo nepodstatné cezhraničné cestovanie až do 1. marca

Brusel 22. januára (TASR) - Belgická federálna vláda v piatok popoludní oznámila, že do 1. marca sú zakázané všetky nepodstatné cezhraničné cesty. Krízový výbor to zdôvodnil snahou zastaviť šírenie nových, infekčnejších mutácií koronavírusu, napríklad britskej mutácie, uviedla televízna stanica RTBF.



Od budúcej stredy (27. 1.) budú musieť ľudia cestujúci do Belgicka a z Belgicka uviesť platný dôvod na prekročenie hraníc. K týmto dôvodom patria napríklad rodinné povinnosti, pohreby alebo štúdium v zahraničí. Nepodstatné cezhraničné cesty majú zabrániť hlavne pohybu dovolenkárov a cestám za rekreačným účelom v mesiaci, v ktorom majú školy prázdniny.



Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cudzincov s povolením na pobyt v Belgicku, ktorí musia po príchode do krajiny absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu a urobiť si test v prvý deň po príchode a tiež na konci karantény.



Dôležití pracovníci a zamestnanci pracujúci v oblasti dopravy budú mať aj naďalej možnosť cestovať do iných krajín.



Podľa RTBF sa porušenie týchto predpisov bude trestať finančnou pokutou, jej výšku úrady ešte musia spresniť.



Belgický premiér Alexander De Croo v tejto súvislosti naznačil, že si želal ešte prísnejšie opatrenia, pričom na štvrtkovom videosummite EÚ zameranom na riešenie pandemickej situácie v Európe vyzýval aj ostatných lídrov členských krajín EÚ, aby rovnako sprísnili možnosti cezhraničného pohybu osôb.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)