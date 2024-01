Belgicko zapojí svojich občanov do diskusií o umelej inteligencii

Brusel 10. januára (TASR) - Belgicko sa počas svojho polročného predsedníctva v Rade EÚ zameriava aj na účasť občanov na politickom rozhodovaní. Na národnej úrovni spúšťa občiansky panel venovaný skúmaniu umelej inteligencie a úlohe, ktorú by EÚ mohla v tejto oblasti zohrávať, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Občiansky panel pozostáva z náhodne vybraných občanov, ktorí odzrkadľujú rôznorodosť obyvateľstva z hľadiska pohlavia, veku, príjmu a iných kritérií. Panel bol vytvorený s cieľom poskytnúť kolektívny názor na témy verejného záujmu a podporiť tým aktívnu účasť občanov na rozhodovacích procesoch.



Cieľom Belgicka v rámci predsedníctva v Rade EÚ je priamo zapojiť svojich občanov do diskusií o európskych témach. Federálna vláda sa konkrétne snaží pochopiť pohľad občanov na smer, ktorým by sa Európa mala uberať v oblasti umelej inteligencie v najbližšom päťročnom období (2024 – 2029). Výsledky občianskeho panelu "beEU" budú zdieľané s inštitúciami EÚ, čo im poskytne zdroj inšpirácie pre ďalšie volebné obdobie.



Predsedníctvo spresnilo, že občiansky panel bude nakoniec zahŕňať 60 ľudí vybraných tak, aby verným spôsobom reprezentovali belgickú spoločnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo po celej krajine rozoslaných 16.200 pozvánok. Každý, kto má záujem, sa môže zaregistrovať online. Konečných účastníkov panelu určí žrebovanie prihlásených ľudí, pričom sa zabezpečí aj primerané zastúpenie mladých ľudí a zohľadní sa rozmanitosť belgického obyvateľstva.



Členovia panelu beEU sa stretnú počas troch víkendov (24. a 25. februára, 23. a 24. marca a 20. a 21. apríla) v bruselskom paláci Egmont, kde sídli ministerstvo zahraničných vecí a kde sa bude počas predsedníctva konať viacero celoeurópskych podujatí na najvyššej úrovni.



Každý účastník občianskeho panelu sa bude môcť vyjadrovať slobodne bez ohľadu na svoj pôvod, vzdelanie alebo názory. Diskusie budú prebiehať vo francúzštine a flámčine, pričom budú k dispozícii tlmočníci. Na diskusiách s občanmi budú prítomní aj odborníci, ktorí budú poskytovať potrebné informácie pre diskutujúcich.