Belgicko zatiaľ nebude žiadať testy pre cestujúcich z Číny

Brusel 4. januára (TASR) — Belgicko vzhľadom na prudký nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v Číne sprísnilo opatrenia v rámci stavu pohotovosti, ale zatiaľ nezaviedlo povinné testy na ochorenie COVID-19 pre cestujúcich z tejto krajiny. Uviedol to federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke, informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Minister sa však zároveň vyslovil za spoločnú európsku politiku, ktorá by zaviedla povinné testy pre cestujúcich z Číny vo všetkých krajinách Európskej únie. Aby bola efektívna, bolo by potrebné znovu zaviesť formulár na vyhľadávanie cestujúcich (PLF).



Belgicko zaviedlo dve konkrétne opatrenia. Prvým je analýza vzoriek odpadových vôd z lietadiel prichádzajúcich z Číny a pristávajúcich na bruselskom letisku. Ide o dva lety týždenne. Analýza musí nevyhnutne zahŕňať sekvenovanie genómu, ktorá odhalí nové varianty konoronavírusu SARS-CoV-2.



Druhým opatrením je, že cestujúci prichádzajúci z Číny s príznakmi ochorenia COVID-19 budú musieť podstúpiť test PCR alebo antigénový test. Tieto testy budú zaslané do laboratória na sekvenovanie genómu.



Minister Vandenbroucke tvrdí, že povinnosť testovať cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z Číny by nemala zmysel vzhľadom na veľkosť krajiny a malého počtu priamych letov z Číny.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)