Belgicko zatvorí všetky svoje jadrové reaktory do roku 2025

Brusel 23. decembra (TASR) - Belgicko odstaví všetkých sedem svojich jadrových reaktorov do roku 2025. Vyplýva to z dohody, ktorú vo štvrtok uzavrela koaličná vláda. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na dobre informovaný zdroj.



Postupné vyraďovanie jadrovej energie z energetického mixu krajiny je v belgickom práve zakotvené od roku 2003. Nová dohoda však neznamená úplný koniec jadra v krajine. Belgicko sa nebráni využívaniu technológie "novej generácie".



Belgická televízia RTBF uviedla, že ministri sa na rokovaní dohodli na investíciách do "obnoviteľných a uhlíkovo neutrálnych energií" vrátane jadrovej energie "novej generácie". Vládny zdroj agentúre AFP povedal, že rozpočet na investície do tejto technológie už bol pripravený.



"Celonočné rokovania zahŕňali dohodu o investíciách vo výške približne 100 miliónov eur do malých modulárnych reaktorov," povedal AFP nemenovaný zdroj.



Plánovaný "jadrový exit" Belgicka sa začne odstavením jedného reaktora 1. októbra 2022. Vyraďovanie dvoch elektrární vrátane odstránenia všetkých rádioaktívnych materiálov a demolácií budov má byť ukončené do roku 2045.