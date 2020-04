Belgicko zaznamenalo 132 nových úmrtí

Brusel 3. apríla (TASR) – Belgické krízové centrum pre COVID-19 dnes doobeda oznámilo, že pandémia koronavírusu si počas predošlého dňa vyžiadala 132 nových úmrtí, čím sa celkový počet jej obetí v Belgicku zvýšil na 1143 osôb. Premiérka Sophie Wilmesová zároveň informovala, že vznikne pracovný tím na vysokej úrovni, ktorý krajinu pripraví na postupný návrat do normálneho života.



V Belgicku vykonali včera 3972 testov na koronavírus. Nových potvrdených prípadov nákazy zaznamenali 1422, pričom celkovo tak v krajine evidujú už 16 770 infikovaných. Za posledných 24 hodín bolo zároveň hospitalizovaných 578 ľudí, 377 pacientov naopak nemocnicu opustilo. Celkovo je v krajine hospitalizovaných 5552 ľudí, z ktorých 1205 leží na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.



"Prijaté opatrenia umožnili znížiť počet nových infekcií. Smerujeme k stabilnejšej situácii," uviedol pre belgické médiá epidemiológ a hovorca federálnej vlády pre ochorenie COVID-19 Emmanuel André. Priznal, že najrizikovejšie skupiny ľudí sú v opatrovateľských domovoch pre seniorov, kde sa vírus môže ešte ďalej šíriť. "Pokračujeme v riešení tohto problému," uviedol.



Belgická premiérka Sophie Wilmesová vo štvrtok pred poslancami parlamentu oznámila, že jej vláda začne pracovať na scenári ukončenia zdravotnej krízy. Upozornila, že ochranné opatrenia prijaté Radou národnej bezpečnosti na obmedzenie šírenia koronavírusu sú platné do 19. apríla, pričom je možné ich predĺženie do 3. mája.



"Zostavíme skupinu odborníkov na vysokej úrovni, aby sme pripravili postupný návrat do normálneho života. Bude jej predsedať odborník z vedeckého sveta, pretože vždy bude na prvom mieste ochrana zdravia," vysvetlila premiérka a dodala, že súčasťou tejto skupiny budú aj experti iných odvetví, napríklad aj ekonomickej oblasti.