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Belgicko zaznamenalo počas vĺn horúčav takmer 3000 nadmerných úmrtí
Najvyššiu nadúmrtnosť zaznamenalo Belgicko v období od 18. júna do 3. júla, a to 2035 úmrtí.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Vlny horúčav v období od 18. júna do 16. augusta spôsobili v Belgicku 2935 nadmerných úmrtí, čo predstavuje 22,6 percent nadúmrtnosti, uviedla vo štvrtok vo svojej správe organizácia verejného zdravia Sciensano. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Najvyššiu nadúmrtnosť zaznamenalo Belgicko v období od 18. júna do 3. júla, a to 2035 úmrtí. Podľa organizácie Sciensano to predstavuje nárast o 48,8 percent oproti očakávaným hodnotám.
Od 18. júna zaznamenala krajina, počas desiatich po sebe idúcich dňoch, maximálne teploty okolo 30 stupňov Celzia, vrátane troch dní s teplotami okolo 35 stupňov Celzia. Noci v tomto období boli taktiež mimoriadne teplé.
Organizácia Sciensano uviedla, že smrtnosť v období od 18. júna do 3. júla bola najvyššia zaznamenaná počas vlny horúčav od začiatku analýz v roku 2000.
V dvoch ďalších vlnách horúčav, od 4. do 17. júla a od 28. júla do 16. augusta, bola nadúmrtnosť nižšia, a to 535 (14,8 percent) a 365 úmrtí (sedem percent).
Hoci väčšinu úmrtí súvisiacimi s horúčavami tvorili ľudia vo veku 65 a viac rokov, organizácia Sciensano zdôraznila, že nadmerná úmrtnosť sa vyskytuje aj medzi mladšími ľuďmi.
Európa zažila počas leta niekoľko vĺn horúčav. Svetová meteorologická organizácia (WMO) minulý mesiac upozornila, že obdobia extrémnych horúčav sú čoraz častejšie, intenzívnejšie a dlhšie trvajúce, a to v dôsledku klimatických zmien, ktoré otepľujú planétu, pripomenula agentúra Reuters.
Najvyššiu nadúmrtnosť zaznamenalo Belgicko v období od 18. júna do 3. júla, a to 2035 úmrtí. Podľa organizácie Sciensano to predstavuje nárast o 48,8 percent oproti očakávaným hodnotám.
Od 18. júna zaznamenala krajina, počas desiatich po sebe idúcich dňoch, maximálne teploty okolo 30 stupňov Celzia, vrátane troch dní s teplotami okolo 35 stupňov Celzia. Noci v tomto období boli taktiež mimoriadne teplé.
Organizácia Sciensano uviedla, že smrtnosť v období od 18. júna do 3. júla bola najvyššia zaznamenaná počas vlny horúčav od začiatku analýz v roku 2000.
V dvoch ďalších vlnách horúčav, od 4. do 17. júla a od 28. júla do 16. augusta, bola nadúmrtnosť nižšia, a to 535 (14,8 percent) a 365 úmrtí (sedem percent).
Hoci väčšinu úmrtí súvisiacimi s horúčavami tvorili ľudia vo veku 65 a viac rokov, organizácia Sciensano zdôraznila, že nadmerná úmrtnosť sa vyskytuje aj medzi mladšími ľuďmi.
Európa zažila počas leta niekoľko vĺn horúčav. Svetová meteorologická organizácia (WMO) minulý mesiac upozornila, že obdobia extrémnych horúčav sú čoraz častejšie, intenzívnejšie a dlhšie trvajúce, a to v dôsledku klimatických zmien, ktoré otepľujú planétu, pripomenula agentúra Reuters.