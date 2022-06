Belgicko zaznamenalo vlani nárast populácie vďaka migračnej bilancii

Brusel 16. júna (TASR) - V Belgicku k 1. januáru 2022 žilo 11.584.008 obyvateľov. Vyplýva to z údajov belgického štatistického úradu Statbel, ktoré vo štvrtok zverejnili viaceré belgické médiá, informuje spravodajca TASR.



Podľa údajov Statbelu belgická populácia vzrástla v roku 2021 o 62.770 ľudí. To predstavuje tempo rastu na úrovni 0,54 percenta, čo zodpovedá norme pred pandémiou ochorenia COVID-19. Vlaňajší rast obyvateľstva bol dvakrát vyšší ako v roku 2020 (0,25 percenta), čiže v roku, v ktorom expanziu populácie spomalilo rozšírenie pandémie – v tomto roku počet imigrantov klesol 0 17,4 percenta oproti stavu z roku 2019.



Spomedzi 62.770 nových obyvateľov krajiny úradne zaregistrovaných v roku 2021 pochádza až 58.118 z takzvanej pozitívnej migračnej bilancie, konkrétne z rozdielu medzi ľuďmi, ktorí prišli na územie krajiny, a tými, ktorí Belgicko opustili. Stabel vo svoj správe nespresňuje, z ktorých krajín pochádzajú migranti, ktorí zdvihli populačnú krivku krajiny.



Statbel zároveň zaznamenal aj pozitívnu prirodzenú bilanciu, keď sa v roku 2021 narodilo o 5623 viac detí, ako bolo zaznamenaných úmrtí. V roku 2020 to bolo naopak, čo zrejme zapríčinila aj prvá vlna pandémie koronavírusu s vysokou úmrtnosťou, keď v Belgicku zomrelo o 13.111 viac ľudí, ako sa narodilo. V predpandemickom roku 2019 bol prirodzený prírastok obyvateľstva ešte vyšší ako vlani, keď sa narodilo o 8358 viac detí, ako bolo zaznamenaných úmrtí.



Na regionálnej úrovni bol najvyšší prírastok populácie zaznamenaný vo Flámsku, s 45.814 novými obyvateľmi (nárast o 0,69 percenta). Vo frankofónnom Valónsku táto miera predstavuje 0,39 percenta, čo zodpovedá nárastu obyvateľstva o 14.289 osôb. Bruselský región zaznamenal vlani zvýšenie populácie o 2667 nových obyvateľov, čo je nárast o 0,22 percenta.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)