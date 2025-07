Belgicko zhodí do Gazy potraviny a zdravotnícke potreby

Brusel 30. júla (TASR) - Belgicko plánuje do vojnou zničeného Pásma Gazy letecky zhodiť humanitárnu pomoc v hodnote 600.000 eur, informovala v stredu agentúra Belga. V tejto palestínskej enkláve podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zomrelo v dôsledku hladu a podvýživy za uplynulý deň ďalších sedem ľudí. Od začiatku vojny zomrelo pre nedostatok potravín dokopy 154 Palestínčanov vrátane 89 detí, píše TASR podľa staníc BBC a Al-Džazíra.



V uplynulých týždňoch narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby dovolil humanitárnym organizáciám dovážať a distribuovať potravinovú pomoc v Pásme Gazy. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, v utorok upozornila, že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru.



Cez víkend Izrael oznámil, že zavedie takzvané taktické prestávky vo vojenských operáciách a umožní zhadzovanie pomoci zo vzduchu. Tento spôsob poskytovania pomoci však považuje OSN za nebezpečný a súčasne nedostatočný v porovnaní s dodávkami po zemi.



Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot a minister obrany Theo Francken v stredu oznámili, že lietadlo ministerstva obrany zhodí do Pásma Gazy potraviny a zdravotnícky materiál.



Premiér Belgicka Bart de Wever tvrdí, že Jordánsko umožnilo Belgicku, aby sa podieľalo na úsilí zmierniť humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Belgické lietadlo čoskoro odletí do Jordánska, s ktorým bude spolupracovať na zhadzovaní pomoci. Prv zhodí pomoc, ktorá sa už nachádza v Jordánsku.



Podľa Prévota ide len o prvé gesto. „Za žiadnych okolností nesmie (zhadzovanie pomoci) odvádzať pozornosť od naliehavej potreby pozemného prístupu, ktorý z hľadiska bezpečnosti, efektívnosti a kapacity zostáva absolútnou prioritou pre prepravu tisícov ton potravín blokovaných na hranici,“ povedal minister. Dodal, že Belgicko bude naďalej vyzývať izraelské orgány, aby zabezpečili čo najrýchlejšie doručenie zásob po súši do palestínskej enklávy.